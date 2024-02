Alarm w Barcelonie. To byłaby totalna katastrofa

Wpadka z walczącą o utrzymanie Granadą (3:3) sprawiła, że w Barcelonie narosło uczucie niepewności, czy uda się skończyć sezon w czołowej czwórce. Prowadzący Real Madryt odskoczył na dziesięć punktów i dogonienie go wydaje się być zadaniem niemożliwym. Prędzej udałoby się dogonić drugą Gironę, która w ostatnim czasie zwolniła. Barcelona traci do niej pięć punktów. Ale przewaga Barcy nad Atletico Madryt i Athletikiem Bilbao jest już równie niewielka.

W Barcelonie boją się o przyszłość

Od początku tego roku Barcelona straciła aż 23 gole we wszystkich rozgrywkach, co czyni jej defensywę najgorszą w Hiszpanii. Styl gry proponowany przez Xaviego nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci pewnych zwycięstw. Praktycznie w każdym spotkaniu rywale są w stanie dopaść Barcelonę.

Xavi ogłosił, że odchodzi po sezonie, ale miał dostać ultimatum, że jeżeli nie wygra pierwszego meczu z Napoli, to klub będzie mógł wcześniej się z nim rozstać. "Doradcy i zaufane osoby Joana Laporty już od jakiegoś czasu naciskają na niego, by podjął decyzję w kwestii trenera. Taki krok mógłby wymusić reakcję w sezonie, w którym Liga Mistrzów postrzegana jest jako ratunek" - tłumaczy madrycki dziennik "AS".

Są w klubie obawy, że ten sezon skończy się katastrofą. Takim scenariuszem byłoby odpadnięcie z Ligi Mistrzów z Napoli i wypadnięcie z czołowej czwórki La Ligi, co oznaczałoby brak awansu do LM w następnym sezonie. Barcelona mogłaby stracić przez to miliony euro, bo reforma rozgrywek europejskich sprawia, że będzie więcej spotkań w pierwszej rundzie, więc kluby więcej zarobią na udziale w rozgrywkach.

"Zarząd Barcelony martwi się, że klub nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Spodziewano się, że w meczu z Granadą zdobędą pewne trzy punkty" - opisuje "Mundo Deportivo". Władze "Blaugrany" oczekiwały 12 z 15 możliwych punktów w ostatnich pięciu ligowych meczach. Na konto mistrza Hiszpanii wpadło 10.

W tej chwili oczekuje się dwóch pewnych wygranych z Celtą Vigo i Napoli. Dwa zwycięstwa z pewnością poprawią napiętą atmosferę w klubie. "Barcelona musi zapewnić sobie wejście do czołowej czwórki ligi, aby zagrać w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a na dzień dzisiejszy, na 14 rund przed końcem, nie jest to wcale pewne. Potykała się w serii meczów, w których spodziewała się zdobyć wiele punktów. Właśnie dlatego w Barcelonie włączył się alarm" - czytamy w katalońskim dzienniku.

"Mundo Deportivo" podaje, że Xavi jeszcze nie dostał ultimatum, ale porażka z Napoli może poważnie zachwiać jego pozycją. "Nadchodzi moment prawdy" - zapowiada gazeta. W przypadku wcześniejszego zwolnienia Xaviego tymczasowym trenerem zostanie Rafa Marquez. Meksykanin to były obrońca Barcelony, grał dla niej w latach 2003-2010. Dziś prowadzi zespół rezerw.

Pogoń za Realem wydaje się być niemożliwa. Teoretycznie Girona jest w zasięgu, ale Barcelonie depczą po piętach Atletico (48 pkt.) i Athletic Bilbao (46 pkt). Barcelona jest w tej chwili trzecia z dorobkiem 51 pkt.