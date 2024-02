Wstrząsające wiadomości. Były piłkarz zmarł pierwszego dnia w nowej pracy

Do ogromnej tragedii doszło w Norwegii. Podczas pierwszego dnia w nowej pracy zmarł były młodzieżowy reprezentant kraju Mounir Hamoud. Były piłkarz m.in. Bodo/Glimt miał zaledwie 39-lat i rozpoczynał karierę trenerską w Stromgodset. "To brutalna i szokująca wiadomość, która dotyka nas wszystkich" - napisał klub we wzruszającym oświadczeniu. Wiadomo, dlaczego mężczyzna nagle zmarł.

