Gruby skandal. Rundę wiosenną zaczęli od wymachiwania rosyjskimi flagami. "Bracia" [WIDEO]

Gdy wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska zdecydowana większość europejskich państw, firm i organizacji mających stosunki z Rosją zdecydowała się na ich zerwanie lub przynajmniej czasowe zawieszenie. Niemieckie Schalke 04 Gelsenkirchen zerwało umowę sponsorską z Gazpromem, który sponsorował klub od 2006 roku. Na drugim biegunie była Crvena Zvezda, która... przedłużyła kontrakt z rosyjskim gigantem wydobywczym.

REKLAMA

Zobacz wideo Świetny występ pływaczek na MŚ w Dosze. Otylia Jędrzejczak: Jest to kwalifikacja olimpijska dla kraju

Crvena Zvezda trzyma z Rosją. Skandaliczne sceny na meczu

Klubowi opłaciło się to finansowo - nowa umowa dała Crvenie 5 milionów euro więcej za każdy rok trwania. Serbia do dzisiaj - mimo licznych zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskie wojsko - pozostaje państwem, gdzie Rosja cieszy się ogromną sympatią. Sondaże regularnie pokazują, że większość Serbów wierzy, że za wojnę na Ukrainie odpowiada NATO, Rosja jest prawdziwym sojusznikiem Serbii, a Władimir Putin cieszy się tam wielką popularnością. To wszystko oczywiście pokłosie interwencji NATO na terenach Jugosławii, po której do dzisiaj Serbowie nie ufają Zachodowi.

Jednak takie obrazki jak ten z pierwszego meczu Crveny Zvezdy w rundzie wiosennej i tak szokują. W trakcie domowego spotkania z Vozdovacem serbscy ultrasi wymachiwali rosyjskimi flagami i skandowali, że "Serbowie i Rosjanie są braćmi na zawsze". W przeszłości zresztą zdarzało się już, że klub oficjalnie wspierał publicznie Rosję. W sierpniu 2022 w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie uściśniętych dłoni pomalowanych w barwy rosyjsko-serbskie z podpisem "Iz Rusije s ljubavlju" - "Z miłością do Rosji".

Już niedługo za tę oprawę serbskich ultrasów będą mogli odwdzięczyć się rosyjscy kibice. 21 marca dojdzie do sparingu reprezentacji Serbii z Rosją, który zostanie rozegrany w Moskwie. To będzie pierwszy mecz Rosjan z innym krajem należącym do UEFA od momentu wybuchu wojny.