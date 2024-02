Ronaldo się wściekł. Frustracja sięgnęła zenitu. Skandaliczne zachowanie [WIDEO]

Ostatnie tygodnie były trudne dla Cristiano Ronaldo. Nabawił się kontuzji, przez którą opuścił m.in. mecz towarzyski z Interem Miami. Mimo to wrócił już do gry i w czwartek 8 lutego pojawił się na murawie. Tego dnia Al-Nassr zmierzyło się z Al-Hilal w sparingu, a stawką był Puchar Sezonu. Finalnie ekipa Portugalczyka przegrała 0:2, a on pokazał się ze złej strony. Nie dość, że nie zdobył bramki, choć miał do tego znakomitą okazję, to na dodatek otrzymał żółtą kartkę. To zirytowało napastnika, który tuż po końcowym gwizdku dał upust emocjom.

Cristiano Ronaldo cisnął medalem w trybuny. Tak wyraził niezadowolenie. I to po raz kolejny

Najpierw przy zejściu do szatni Portugalczyk podniósł z ziemi gadżet klubowy rywali, wsadził go sobie w spodenki, a następnie wyjął i próbował odrzucić w trybuny. Wcześniej podeptał też inny szalik w barwach przeciwników.

W szatni jego emocje nie opadły, o czym przekonaliśmy się na ceremonii wręczenia medali. Ronaldo był dość nerwowy i z grymasem na twarzy przyjął srebrny krążek. Następnie schodząc do szatni, ponownie dość mocno gestykulował, pokazując niezadowolenie z wyniku starcia. Na tym nie poprzestał.

W internecie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Ronaldo był tak sfrustrowany, że postanowił pozbyć się ostatniej rzeczy, która będzie przypominał mu o porażce. Mowa właśnie o medalu. Portugalczyk zdjął go z szyi, a następnie cisnął w kierunku trybun. I choć niektórzy uznali to za życzliwy gest w kierunku fanów, to wydaje się jednak, że w ten sposób piłkarz tylko wyraził irytację. Istniało też ryzyko, że może po prostu zrobić komuś krzywdę, ciskając przedmiotem.

Nie tylko wynik meczu miał go rozzłościć. Jak donosi talksport.com, Ronaldo miał być też niezadowolony z faktu, że nie otrzymał tytułu najlepszego zawodnika rozgrywek. Ten powędrował do Sergeja Milinkovicia-Savicia.

Al-Nassr w pogoni za liderem. Trudna sytuacja klubu Ronaldo

Obecnie Al-Nassr zajmuje drugie miejsce w lidze, ale do prowadzącego Al-Hilal traci już siedem punktów. Do gry w Saudi Pro League drużyna Ronaldo wróci w sobotę 17 lutego, kiedy to zmierzy się z Al-Fateh. Wcześniej, bo w środę 14 lutego zagra z Al Feiha w pierwszym z dwóch meczów 1/8 finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów.