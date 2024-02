Pamiętasz go? Został bankrutem, a potem partnerka wyrzuciła go z domu

Niedawno przedstawialiśmy historię Pennanta, czyli niespełnionego talentu angielskiej piłki. "Jeśli wychowujesz się w trudnych warunkach, to z pewnością wpłynie to na twoje dorosłe życie. Ale nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo to wpłynie na mnie" - napisał w autobiografii "Mental: Złe wychowanie, brzydkie prawdy i piękna gra". I choć nie może zbytnio narzekać na swoją karierę, to mógł osiągnąć zdecydowanie więcej. Przeszkodziły mu jednak problemy alkoholowe. - Co ja zrobiłem ze swoją karierą? - wspominał w rozmowie ze Sky Sports.

Na początku ubiegłego roku informowaliśmy, że Pennant został ogłoszony bankrutem, ponieważ jego długi wyniosły ponad milion funtów. Nie dość, że był winny pieniądze m.in. brytyjskiemu urzędowi skarbowemu, bankom oraz rządowym instytucjom, to wpadł w kolejne tarapaty, tym razem prywatne.

"Kochany szczur". Jermaine Pennant najpierw został bankrutem, a teraz wyrzucono go z domu

Nowe informacje w jego sprawie przekazał w sobotę "The Sun". Były piłkarz m.in. Liverpoolu po rozwodzie z modelką Alice Goodwin w 2020 roku niedługo później związał się z Jess Impiazzi. Ich związek trwał nieco ponad dwa lata, a pod koniec roku kobieta wyrzuciła go z domu, gdy dowiedziała się, że spędził noc w hotelu z ponad 10 lat młodszą brytyjską aktorką Charlotte Kirk.

Para po raz pierwszy pokazała się publiczni w sobotę. Przyłapano ich na ulicach Londynu. "Jermaine i Charlotte spędzili razem cudowny czas. To był tylko krótki lunch, ale dogadywali się naprawdę dobrze. Oboje są teraz singlami i coś wisi w powietrzu" - możemy przeczytać.

Jermaine Pennant rozpoczynał karierę w Notts Country, a w wieku zaledwie 16 lat przeniósł się do Arsenalu. Następnie występował również dla m.in. Watfordu, Leeds, Liverpoolu, Realu Saragossa, Wolverhampton czy Stoke City. Na początku lutego 2018 roku postanowił przejść na sportową emeryturę po nieudanej przygodzie w Billericay Town.

Jego obecna partnerka jest znana głównie ze skandalu sprzed kilku lat. "The Sun" podało, że Kirk wystąpiła w filmie Vice z 2015 roku. Dyrektor filmowy zrezygnował jednak z projektu, po tym, gdy wyszło na jaw, że zaoferował jej seks w zamian za pomoc w karierze.