Modelka wywołała trzęsienie ziemi w świecie futbolu. Ujawnia okrutne szczegóły

Piłkarz Manchesteru City Kyle Walker od kilku tygodni znajduje się pod ostrzałem mediów. Na jaw wyszło bowiem, iż prowadził podwójne życie, będąc w związku z Annie Kilner. Jego żona wybaczała liczne zdrady Walkera, ale miarka przebrała się, gdy otrzymała wiadomość od Lauryn Goodman. Kochanka 33-letniego piłkarza dowiodła, że to on jest ojcem dziecka, które urodziła latem zeszłego roku.

Kilner potwierdziła w mediach społecznościowych, że odeszła od obrońcy Manchesteru City. "Po wielu latach małżeństwa i trójce wspaniałych dzieci zdecydowałam się odejść. Nie chcę więcej komentować tej sprawy i proszę o uszanowanie mojej prywatności" - napisała Kilner.

Gdyby było tego mało, z ustaleń "The Sun" wynika, że Walker od stycznia 2019 roku do września 2021 r. spotykał się z tajemniczą modelką. "Poznał ją w klubie nocnym w styczniu 2019 roku, czyli cztery miesiące przed tym, jak na krótko rozstał się z żoną, Annie Kilner. Ich związek trwał do września 2021 roku" - ujawnił dziennikarz Stephen Moyer.

Teraz w obronie Walkera stanęła Paola Saulino, włoska modelka, aktorka i influencerka. Okrzyknięta najseksowniejszą fanką Napoli 33-latka otworzyła się na temat niewierności piłkarzy w rozmowie z "Daily Star". - Wielu piłkarzy kontaktuje się ze mną za pośrednictwem prywatnych wiadomości na Instagramie, nawet za pomocą zwykłego słowa "cześć" na początek rozmowy. Miałam w życiu trzy związki z zawodnikami z Premier League. Później odkryłam, że byli zaręczeni albo już po ślubie. Poczułam się wtedy zawiedziona - ujawniła w wywiadzie, cytowana przez sport.es.

- Uważam, że zdrada jest czymś naturalnym w życiu. (...) Sympatyzuję z nim, bo 98 procent piłkarzy zdradza swoje partnerki. Choć może nie do tego stopnia, żeby posiadać dwie lub trzy kochanki i dzieci z każdą z nich - wyznała Saulino.

W dalszej części wypowiedzi Saulino odniosła się do przeprosin Walkera. - Myślę, że Kyle musi być czułym, romantycznym i lojalnym facetem, skoro przez tyle lat był związany z kobietą, w której od dzieciństwa był zakochany - podsumowała.

Paola Saulino jest znana z kontrowersyjnych wypowiedzi. W zeszłym roku zapowiedziała, że jeśli Napoli wygra Ligę Mistrzów, to wynajmie autobus i będzie nim jeździć nago po mieście.