Reprezentant Polski bohaterem! Uratował zespół w 89. minucie [WIDEO]

PAOK przystępował do niedzielnego starcia w roli faworyta, ponieważ nie dość, że znajdował się na fali siedmiu zwycięstw z rzędu, to zajmował pozycję lidera Super League. Dodatkowo piłkarze Razvana Lucescu byli niezwykle podrażnieni październikową porażką z drużyną AEK-u (0:2), dlatego za wszelką cenę chcieli jej się zrewanżować. I choć finalnie nie udało się wygrać, to mogą być zadowoleni z końcowego wyniku.

Tomasz Kędziora bohaterem PAOK-u. Jasny sygnał dla Michała Probierza

Goście radzili sobie w tym starciu bez Damiana Szymańskiego, który w połowie stycznia doznał urazu ścięgna podkolanowego i wypadł z gry na kilka tygodni. Pod jego nieobecność AEK radzi sobie jednak całkiem nieźle, ponieważ wygrał ostatnio trzy mecze z rzędu. Niewiele brakowało, aby przedłużył zwycięską serię, ponieważ w 47. minucie meczu z PAOK-iem objął prowadzenie po golu Niclasa Eliassona.

Wszystko wskazywało na to, że AEK utrzyma korzystny rezultat i obejmie pozycję lidera Super League. Tak się jednak nie stało, a jego plany popsuł inny reprezentant Polski Tomasz Kędziora. W 89. minucie PAOK wykonywał rzut wolny, a po kapitalnym dośrodkowaniu Taisona nasz zawodnik z najbliższej odległości umieścił piłkę w bramce. Było to dla niego dopiero drugie trafienie w tym sezonie. Pierwsza zanotował pod koniec listopada, kiedy jego zespół pokonał Eintracht w fazie grupowej LKE.

Kędziora nie dość, że strzelił zwycięskiego gola, to według Sofascore był najlepszym zawodnikiem PAOK-u w tym meczu. Miał 17 na 27 celnych podań, zanotował dwie skuteczne interwencje, a przede wszystkim wygrał wszystkie sześć pojedynków, w których brał udział. Łącznie oceniono go na notę 7,7.

Tym samym Kędziora daje wyraźny sygnał Michałowi Probierzowi przed zbliżającymi się barażami Euro 2024. Na początku kadencji selekcjonera 29-latek był pierwszym wyborem, ale po jego błędzie przeciwko Mołdawii stracił miejsce w składzie. Teraz możliwe, że ponownie otrzyma zatem szansę.

Po 22 kolejkach greckiej Super League PAOK jest liderem tabeli z dorobkiem 51 pkt. Drugie miejsce zajmuje Panathinaikos (50 pkt), a trzecie AEK (49 pkt).