Gigantyczna sensacja w meczu Szymańskiego! Wielka burza [WIDEO]

Fenerbahce kapitalnie rozpoczęło obecny sezon i wygrało aż 10 ligowych meczów z rzędu. Na początku listopada rozpoczął się lekki kryzys, ponieważ zespół przegrał zarówno w lidze z Trabonsporem (2:3), jak i dwukrotnie w rozgrywkach LKE. Od tamtej pory wszystko jednak wróciło do normy i poza remisami z Galatasaray (0:0) oraz Samsunsporem (1:1) piłkarze Isamila Kartala odnieśli same zwycięstwa.

Sensacyjna wpadka Fenerbahce. Całkiem niezły mecz Sebastiana Szymańskiego

Niedzielne spotkanie z Alanyasporem rozpoczęli niemalże w najmocniejszym składzie, choć kontuzjowany cały czas jest Fred, a na ławce rezerwowych usiedli Leonardo Bonucci oraz Michy Batshuayi. Od pierwszej minuty na murawie pojawił się oczywiście Sebastian Szymański. Kapitalnie otwarcie meczu zanotowali jednak rywale, ponieważ już w 12. minucie po sporym błędzie defensywy do bramki trafił Loide Augusto.

Gospodarze mieli aż 71 proc. posiadania piłki i stworzyli sobie w pierwszej połowie 12 sytuacji bramkowych, ale nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Dopiero w 49. minucie gola na 1:1 strzelił z rzutu karnego Dusan Tadić. Decyzja o rzucie karnym była jednak mocno kontrowersyjna. Nie minęło 10 minut, a było już 2:1. Po doskonałym dośrodkowaniu Merta Muldura piłkę z najbliższej odległości do siatki wpakował Edin Dżeko.

I choć wydawało się, że Fenerbahce utrzyma już korzystny wynik, to cztery minuty później drugie trafienie zanotował Augusto i doprowadził do remisu. Nie dość, że bardzo łatwo minął obronę rywala, to oddał perfekcyjne uderzenie w dolny róg bramki, a jego gol został ozdobą meczu. Gospodarze próbowali, atakowali, ich statystyka oczekiwanych bramek (xG) wynosiła aż 1,50, ale nie byli w stanie strzelić zwycięskiego gola.

Mimo wpadki całkiem dobre spotkanie rozegrał Sebastian Szymański, który według Sofascore miał 50 kontaktów z piłkę, wykonał 26 na 35 celnych podań, wygrał cztery spośród sześciu pojedynków oraz zanotował trzy przechwyty. Otrzymał łączną notę 7,3.

Potężna burza po remisie Fenerbahce. "Pierwsza drużyna w historii"

Po tym remisie Fenerbahce straciło pierwszą lokatę w tabeli na rzecz Galatasaray. Tuż po zakończeniu meczu w sieci pojawiło się mnóstwo kontrowersji nt. pracy sędziów. "Fenerbahce zapisało jako pierwsza drużyna w historii, która straciła punkty, mając za sobą sędziów", "sędzia Cagdas Altay pobił rekord, podejmując 25 błędnych decyzji, w tym nie pokazał dwóch czerwonych kartek i podyktował niesłuszny rzut karny" - czytamy na Twitterze.

Obszerny komentarz w tej sprawie zamieścili również kibice Galatasaray. "Mamy przewagę psychologiczną, ale nigdy nie popadajmy w samozadowolenie! Od teraz będziemy musieli mierzyć się z większą liczbą błędów sędziowskich" - napisano.

Po 25 meczach Galtasaray jest liderem tabeli z dorobkiem 66 pkt, mając dwa punkty przewagi nad Fenerbahce. Ich bezpośrednie starcie odbędzie się 12 maja.