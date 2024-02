Ostatnie miesiące w wykonaniu Bayernu Monachium są fatalne. Na początku sezonu drużyna poległa w finale Superpucharu Niemiec z RB Lipsk 0:3, a niedługo potem sensacyjnie odpadła w II rundzie Pucharu Niemiec z III-ligowym Saarbrucken. Następnie przydarzyła się również kompromitująca wpadka z Eintrachtem Frankfurt (1:5), a w sobotę Bayern znów nie podołał wyzwaniu i został rozbity przez Bayern Leverkusen aż 0:3.

Po tej porażce mistrzowie Niemiec tracą już do liderującego Bayeru aż pięć punktów, dlatego ich szanse na obronę tytułu są coraz mniejsze. I choć kibice domagają się zwolnienia trenera Thomasa Tuchela, to gwałtownych ruchów nie zamierza podejmować dyrektor generalny klubu Jan-Christian Dreesen. - Nic się nie zmienia. Chcielibyśmy innego wyniku, ale koncentrujemy się na kolejnych meczach - powiedział.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację zespołu, zwolnienie Tuchela wydaje się jednak tylko kwestią czasu. Jak się okazuje, to nie jedyny problem władz klubu. Portal FC Barcelona Noticias poinformował w niedzielę, że "fatalny moment Bayernu może pomóc FC Barcelonie w pozyskaniu Joshuy Kimmicha". "Przeżył w klubie wspaniałe okresy, które zdecydowanie różnią się od obecnej sytuacji. Ponadto krążą pogłoski, że jego relacje z Tuchelem nie są najlepsze" - napisano.

To nie pierwszy raz, kiedy spekuluje się o transferze Niemca do katalońskiej drużyny. Jego kontrakt z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2025 roku i mało co wskazuje na to, że zdecyduje się go przedłużyć. Tym samym może to być wielka szansa dla władz hiszpańskiego klubu, które za rok mogłyby przystąpić do negocjacji z piłkarzem i po zakończeniu umowy związać się z nim za darmo.

Portal uważa jednak, że "cierpliwość Kimmicha wyczerpie się i zażąda transferu w letnim okienku". Bayern będzie chciał zatem wykorzystać okazję, aby zarobić na nim jakiekolwiek pieniądze, dlatego jeśli FC Barcelona nie zdoła zdobyć potrzebnych funduszy, to może zostać uprzedzona, ponieważ zainteresowane nim są również Manchester City oraz PSG.

Okazuje się, że może to nie być ostatni transfer na linii FC Barcelona - Bayern Monachium. Telewizja Sky Sports podała w niedzielę, że Thomas Tuchel zrobi wszystko, co w jego mocy, aby sprowadzić do zespołu w lecie Ronalda Araujo.

Po 21 kolejkach Bundesligi Bayern zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 50 pkt. Liderem jest Bayer Leverkusen (55 pkt), natomiast trzecią lokatę okupuje VfB Stuttgart.