Kwiatkowski ujawnił zachowanie Probierza. Zero kurtuazji

- Dla mnie to było na początku olbrzymie zaskoczenie. Ale dzień wcześniej zacząłem coś podejrzewać. Wtedy czułem jakiś dystans od Michała Probierza w moim kierunku. Czułem, że coś się dzieje, coś nie gra. I jak nazajutrz poprosił mnie na rozmowę, to już wiedziałem, po co tam idę. Bo to Michał mi powiedział, że ma inny pomysł na funkcjonowanie sztabu, że odsuwa mnie od reprezentacji i żebym po resztę zgłosił się do prezesa - wyjawił Jakub Kwiatkowski w rozmowie z Mateuszem Borkiem. Od czasu tej rozmowy z selekcjonerem Kwiatkowski i najważniejsze osoby w PZPN zaczęli się od siebie oddalać.

REKLAMA

Zobacz wideo Brutalnie szczery Jakub Kosecki po debiucie w FAME MMA

Kwiatkowski opowiedział o późniejszym spotkaniu z Probierzem

Krótko po odejściu z PZPN Kwiatkowski został dyrektorem TVP Sport. - Tomasz Sykut złożył mi ofertę, że chciałby, żebym był dyrektorem TVP Sport. I oczywiście się nie wahałem i ją przyjąłem. Praktycznie bez negocjacji. Nie było potrzeby - mówił.

Gdy na światło dzienne wyszła informacja o nowej posadzie Kwiatkowskiego, od dziennikarzy zaczęły spływać gratulacje. Ale prawie nikt z najważniejszych osób w PZPN, z którymi były rzecznik najbliżej współpracował, nie wysłał mu żadnych gratulacji. Nie dostał żadnej wiadomości od prezesa Cezarego Kuleszy, od dyrektora departamentu komunikacji Tomasza Kozłowskiego, ani od selekcjonera Michała Probierza. Tylko jedna osoba odważyła się wysłać SMS-a z gratulacjami.

- Łukasz Wachowski napisał SMS-a - zdradził Kwiatkowski w rozmowie z Mateuszem Borkiem. Nikt nie dzwonił, jedynie sekretarz generalny PZPN zebrał się na jakąkolwiek próbę kontaktu.

Z biegiem czasu w PZPN musiano zdać sobie sprawę, żeby lepiej żyć z dyrektorem TVP Sport w dobrych stosunkach. Wszak związek będzie musiał współpracować z telewizją publiczną przy okazji meczów reprezentacji Polski, ale także 1. Ligi, 2. Ligi i Pucharu Polski. TVP będzie wyłącznym posiadaczem praw do tych rozgrywek od przyszłego sezonu.

Kwiatkowski wyznał, że Probierz i Kulesza pogratulowali mu osobiście nowej pracy, zrobili to w tym roku. - Michał Probierz podszedł do mnie na Gali Mistrzów Sportu i powiedział: "Gratuluję". Powiedziałem: "Dziękuję". Prezes Kulesza podszedł do mnie teraz na gali "Piłki Nożnej" - opisał Kwiatkowski te krótkie spotkania z selekcjonerem i prezesem.

Dyrektor TVP Sport nie ukrywał, że w grudniu było mu przykro, kiedy byli współpracownicy przemilczeli temat jego nowej pracy. - Na początku to bardziej bolało, dzisiaj dystans do tego łapię - podsumował.