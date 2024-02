Kibice nie wytrzymali. Tak ocenili nowe stroje FC Barcelony. "Kostium klauna"

FC Barcelona bardzo słabo spisuje się w obecnym sezonie. Nie dość, że przegrała finał Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), to odpadła w ćwierćfinale Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao. Kompletnie zawodzi również w LaLiga, a po bolesnych przegranych z Gironą (2:4) oraz Villarrealem (3:5) niemalże zaprzepaściła szansę na obronę tytułu mistrza kraju. Po tej drugiej szkoleniowiec Xavi zakomunikował, że po zakończeniu sezonu żegna się z drużyną. - Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - stwierdził.

Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi 44-latka na stanowisku, choć faworytem jest rzekomo były selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick. "Uczy się nawet hiszpańskiego" - zdradził dziennikarz Christian Falk. Jak się okazuje, to nie jedyna zmiana, do której dojdzie w katalońskim zespole.

Tak będzie wyglądał strój FC Barcelony w przyszłym sezonie. Kibice nie wytrzymali

Portal Memorabilia1899 opublikował w sobotę na Twitterze projekt domowych strojów na przyszły sezon, podczas którego klub będzie świętował 125. rocznicę powstania. Wyraźnie różni się on od obecnych koszulek, ponieważ zamiast bordowo-granatowych pasków na przodzie, zostanie ona podzielona na wyłącznie dwie części (bordową oraz granatową). Logo klubu będzie natomiast na środku stroju, a nie jak do tej pory - na piersi.

Ponadto na środku znajdzie się złote logo marki Spotify, co według "Mundo Deportivo" może przywołać wspomnienia z 1999 roku, kiedy "koszulkę stulecia" ze złotym znaczkiem Nike na froncie nosili m.in. Xavi, Rivaldo czy Pep Guardiola. "Jest bardzo rozciągliwa, posiada szybkoschnący materiał, 100 proc. poliester z recyklingu" - czytamy w opisie.

Będzie to zatem - tak jak wcześniej zapowiadano - koszulka niezwykle podobna do tej z sezonu 1998-99. Zachowa również podobieństwo do projektu pierwszego stroju w historii z 1899 roku. Jedyną różnicą będzie kołnierz, który ma być okrągły.

Bardzo szybko na ten projekt zareagowali kibice, którym niespecjalnie on przypadł do gustu. "Gorsza, niż się spodziewałem", "mają gust jak ci, co jedzą smarki. Wygląda na to, że projektant był z Realu Madryt", "najgorszy zestaw stulecia", "czy projektant jest upośledzony?", "bardzo brzydki", "wygląda jak kostium klauna. Bardzo pasuje" - napisali w komentarzach pod wpisem.