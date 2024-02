Dla piłkarza Legii pobili swój własny rekord. Nawet mistrz Europy kosztował mniej

W piątek niespodziewanie gruchnęła wiadomość o tym, że pomocnik Legii Warszawa Ernest Muci opuszcza klub. W ostatnim dniu okienka transferowego w Turcji ofertę za Albańczyka złożył Besiktas. I to niemałą ofertę.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężne osłabienie Legii przed walką o mistrzostwo Polski. "Bardzo duża strata"

Turcy zapłacili za Muciego aż 10 mln euro, a Legia zapewniła sobie też 10 proc. od kolejnego transferu piłkarza. Dla wicemistrzów Polski to rekordowy transfer. Do tej pory najdrożej sprzedanym zawodnikiem przez Legię był bramkarz Radosław Majecki, za którego AS Monaco w 2020 r. zapłaciło 7 mln euro.

Jak się jednak okazało, to nie tylko rekordowy transfer dla Legii. Besiktas właśnie dla Muciego pobił też swój rekord transferowy. Do tej pory najdroższym nabytkiem tureckiego klubu był Rodrigo Tabata - w 2009 r. Besiktas sprowadził tego ofensywnego pomocnika z Gaziantepsporu za 8 mln euro.

Besiktas rozbił bank dla Muciego

Na liście najdroższych transferów Besiktasu znajdują się gwiazdy futbolu. W czerwcu 2010 r. z Interu Mediolan do klubu trafił 80-krotny reprezentant Portugalii - Ricardo Quaresma. Skrzydłowy, który z kadrą zdobył złoto i brąz mistrzostw Europy, kosztował Besiktas niewiele ponad 7 mln euro.

Po 6 mln euro Turcy płacili za Dembę Ba oraz Gedsona Fernandesa. Pierwszy trafił do klubu latem 2014 r., drugi w lutym 2022 r. Ba został wykupiony z Chelsea, a Fernandes z Benfiki.

Muci trafił do Legii w lutym 2021 r. z KF Tirana za 500 tys. euro. Z klubem z Warszawy zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski. Albańczyk zagrał w fazie grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, gdzie w tym sezonie Legia awansowała do 1/16 finału.

Muci zagrał w 114 meczach, strzelił 21 goli, miał 10 asyst. Szansę na debiut w Besiktasie Albańczyk będzie miał już w poniedziałek, kiedy jego drużyna zagra na wyjeździe z Kayserisporem. Tydzień później Besiktas podejmie Konyaspor. Nowy zespół Muciego to obecnie trzeci zespół ligi tureckiej. Besiktas ma jednak ogromną - 24-punktową - stratę do prowadzących w tabeli Fenerbahce i Galatasaray.