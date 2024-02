W piątek w godzinach porannych pojawiła się informacja, że Legia Warszawa jest bardzo blisko porozumienia ws. sprzedaży Ernesta Muciego do Besiktasu Stambuł. Turcy już wcześniej uzgodnili warunku kontraktu z piłkarzem. 22-letni Albańczyk nie pojechał do Chorzowa na mecz z Ruchem udał się do Turcji. Besiktas oficjalnie ogłosił transfer w ostatni dzień trwania zimowego okienka w kraju.

