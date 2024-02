Barcelona odesłana z kwitkiem. Nie mają wyjścia z Lewandowskim

Vitor Roque zagrał przeciwko Deportivo Alaves zaledwie 13 minut. Już w czwartej minucie o momentu wejścia na boisko zdobył bramkę. Cztery minuty później zobaczył pierwszą żółtą kartkę, a po kolejnych pięciu minutach drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Decyzja Juana Martineza Munuery budziła spore wątpliwości.

Zapadła decyzja ws. kartki dla Roque

Tuż po meczu z Alaves Xavi zapowiedział, że Barcelona złoży odwołanie od czerwonej kartki dla Vitora Roque. Klub uważał, że była całkowicie niezasłużona. Podobne przekonanie panowało wśród dziennikarzy i ekspertów. Brazylijczyk ścigał się z Rafą Marinem do piłki. Gracz Alaves interweniował wślizgiem, dzięki czemu sięgnął piłkę jako pierwszy. Roque zaczął uciekać z nogami i przypadkowo zahaczył korkami o nogę przeciwnika. Sędzia jednak uznał to za celowy faul i dlatego postanowił wyrzucić Brazylijczyka z boiska. Arbiter mógł przerwać grę kilka sekund wcześniej, kiedy były dwa faule na piłkarzach Barcelony, ale tego nie zrobił.

W środę Komisja Dyscyplinarna RFEF rozpatrzyła odwołanie "Blaugrany" i podtrzymała decyzję sędziego. Uznała, że to, co zostało wpisane do protokołu pomeczowego, czyli kara za nierozważne kopnięcie przeciwnika, rzeczywiście zdarzyło się na boisko. Dlatego komisja "nie dopatrzyła się rażącego błędu sędziego". Barcelonie przysługiwała apelacja od decyzji komisji i z skorzystała z takiego prawa.

"Mundo Deportivo" dotarło do treści apelacji. Wynika z niej, że Barcelona zarzuca Komisji Dyscyplinarnej ograniczenie interpretacji zdarzenia wyłącznie do faktu, że był kontakt między Roque i Marinem, a powinna sprawdzić, czy sytuacja została rzetelnie opisana w protokole meczowym, czego komisja miała nie zrobić. Klub przekonuje, że ruch Roque, tzn. odsunięcie nogi od wchodzącego wślizgiem Marina, nie wpisuje się w definicję lekkomyślnego zachowania, która jest w przepisach gry ustalonych przez IFAB. Zatem opis zdarzenia przedstawiony przez sędziego nie jest zgodny z rzeczywistością, co też mają potwierdzać wszelkie powtórki wideo.

Jednak Komisja Apelacyjna RFEF także podjęła decyzję niekorzystną dla "Dumy Katalonii". Odrzuciła apelację, uzasadniając, że klub nie ma racji, bo wszelkie powtórki potwierdzają zgodność opisu zdarzenia, który zawarto w protokole. Poza tym komisja uważa, że nie ma kompetencji by ocenić, czy zachowanie Roque było lekkomyślne czy nie. Może stwierdzić jedynie fakt, że Brazylijczyk kopnął rywala, co widzi na powtórkach, a to dla komisji wystarczające, by podtrzymać wykluczenie piłkarza.

FC Barcelona może złożyć jeszcze jedno odwołanie do Sportowego Sądu Administracyjnego (TAD), ale według katalońskich mediów klub odpuści sprawę i zaakceptuje karę dla Roque. To oznacza, że Brazylijczyk nie zagra w niedzielę z Granadą.

Przypomnijmy, że Roque zdaniem katalońskich mediów został sprowadzony do Barcelony jako następca i alternatywa dla Roberta Lewandowskiego. Decyzja o zawieszeniu Brazylijczyka oznacza więc, że trener Barcelony nie ma wyboru i musi stawiać na Polaka.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 50 punktów. Traci odpowiednio osiem punktów do Realu Madryt i sześć do Girony. Oba te zespoły zmierzą się ze sobą w weekend.