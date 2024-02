Gorzkie słowa byłego reprezentanta. "Kazali pić wódkę - piłem"

Radosław Kałużny spędził lata kariery w polskich i niemieckich klubach, występował m.in. w Wiśle Krakówi i Bayerze Leverkusen. W latach 1997-2005 41 razy wystąpił w reprezentacji Polski, grał na mistrzostwach świata w Korei Południowej i Japonii w 2002 r. Piłkarską karierę zakończył w 2010 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Gorzkie słowa Kałużnego. Wódka i papierosy w trakcie kariery

50-letni obecnie Kałużny nie ma zamiaru żałować tego, czego nie udało mu się osiągnąć w ciągu swojej kariery, ale uważa, że mógł mieć na koncie więcej dokonań. Przyznał, że niekoniecznie we właściwy sposób podchodził do profesjonalnego futbolu.

Były piłkarz wyznał, że nie znosił treningów na siłowni, a poza treningami miał styczność z używkami - alkoholem i papierosami. Nie dbał wystarczająco o sen, chodził spać dość późno.

- Może nieco wyżej bym podskoczył, gdybym inaczej podchodził do sportu. Na taką siłownię patrzeć nie mogłem. Kwadrans spędzony w niej był dla mnie stratą czasu, mordęgą i karą. Kiedy starsi koledzy z drużyny kazali pić wódkę - piłem. Palić też się nauczyłem. Kładłem się spać o drugiej w nocy - mówi Kałużny w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Kałużny cieszył się, gdy nabawił się kontuzji, by nie jechać na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski. Wyznał, że czasami sam prowokował te urazy. Z perspektywy czasu uważa, ze gdyby bardziej przyłożył się do treningów siłowych, to by mógł niektórych kontuzji uniknąć.

Koniec końców były piłkarz uważa, że "z piłki wyciągnął maksa" i nie ma zamiaru ubolewać nad popełnionymi błędami. Przekonuje, że widział piłkarzy, którzy prowadzili się lepiej od niego, ale nie weszli na wyższy poziom.

- Nie ma najmniejszej potrzeby, żeby biczować się za to, czego nie zrobiłem lub co mogłem zrobić lepiej. Z drugiej strony znałem znacznie bardziej ode mnie profesjonalnych chłopaków, którzy chodzili spać po dobranocce i poprzepadali. Ich kariery właściwie nie ruszyły z miejsca. W mojej ocenie z piłki wyciągnąłem maksa. Dokonałbym innych wyborów, jeśli chodzi o moje osobiste, życiowe sprawy.

Kałużny zdobył w karierze trzy trofea. Wywalczył dwa tytuły mistrza Polski z Wisłą Kraków (w 1999 i 2001 r.), z "Białą Gwiazdą" sięgnął też po Puchar Polski. Po zakończeniu piłkarskiej kariery wyjechał do Anglii, gdzie pracował m.in. jako magazynier. Później trenował młodzież.