Bomba transferowa i rekord! Legia traci gwiazdę. "Ośmiocyfrowa kwota"

Ernest Muci znalazł się na celowniku Turków. Od dłuższego czasu obserwuje go Besiktas Stambuł, którego trenerem jest Fernando Santos, były selekcjoner reprezentacji Polski.

Legia traci gwiazdę za rekordową kwotę

Niedawno tureckie media informowały o tym, że władze Besiktasu osiągnęły porozumienie z otoczeniem Ernesta Muciego ws. indywidualnych warunków kontraktu. Według portalu ajansspor.com Albańczyk miałby podpisać umowę na 3,5 roku.

Pozostała zatem kwestia dogadania się z Legią Warszawa. Besiktasowi musi zależeć na czasie, bo zimowe okienko transferowe w Turcji kończy się w piątek 9 lutego.

Jak podaje Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna", porozumienie między Legią a Besiktasem jest bardzo blisko. Wygląda na to, że "Wojskowi" dostali ofertę nie do odrzucenia, bo może paść rekord sprzedażowy nie tylko klubu, ale i całej ligi. Dotychczas najdrożej sprzedanym piłkarzem Legii był Radosław Majecki, który w 2020 r. trafił do AS Monaco za siedem mln euro. Z kolei najdrożej sprzedanym obcokrajowcem z Ekstraklasy był Ondrej Duda, który w 2016 r. przeszedł z Legii do Herthy Berlin za 4,2 mln euro.

Transfermarkt wycenia Muciego na osiem milionów euro, ale oferta od Besiktasu ma opiewać na jeszcze wyższą kwotę, bo wynoszącą co najmniej dziesięć mln euro. Turecki klub nigdy nie wydał takiej kwoty na jakiegokolwiek piłkarza. Najdroższym zakupem był Rodrigo Tabata, który w 2009 r. przeszedł z Gaziantepsportu za osiem mln euro.

"Wróble ćwierkają, że w grę wchodzi kwota ośmiocyfrowa. Albańczyk stanie się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii stołecznego klubu" - podał dziennikarz na portalu X (dawny Twitter).

Ernest Muci spędził w Legii prawie trzy lata. Trafił do warszawskiego klubu z KF Tirana 23 lutego 2021 r. Zapłacono za niego pół miliona euro. W tym sezonie strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty w 34 spotkaniach w barwach Legii we wszystkich rozgrywkach. 19 marca skończy 23 lata.

Czysto piłkarsko to duże osłabienie warszawskiego zespołu, który wiosną chce gonić za Śląskiem Wrocław w PKO Ekstraklasie oraz pokazać się z jak najlepszej strony w Lidze Konferencji Europy. W przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację w fazie play-off z norweskim Molde FK.

Okienko transferowe w Polsce potrwa do 22 lutego. Jeśli Legia do tego czasu ściągnie jakiegoś piłkarza, to będzie mógł on zagrać tylko w Ekstraklasie, bo termin zgłoszenia składów do LKE już upłynął. W piątek legioniści wrócą do gry w lidze - zmierzą się na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Na tym spotkaniu na pewno nie będzie Muciego. Nie pojechał z drużyną, o godzinie 11:00 rusza do Turcji.

Besiktas w tym sezonie odpadł z LKE już na etapie fazy grupowej. Przed nim wciąż walka w Pucharze Turcji, gdzie dotarł do ćwierćfinału, a także w tureckiej lidze - zajmuje trzecie miejsce ze stratą aż 24 punktów do Fenerbahce i Galatasarayu.

Od 7 stycznie trenerem Besiktasu jest Fernando Santos. W ciągu miesiąca Portugalczyk poprowadził zespół w siedmiu meczach, cztery z nich wygrał.