Lewandowski wprost reaguje na decyzję Xaviego

Dla Xaviego najbliższe miesiące będą ostatnimi w roli trenera FC Barcelony. Podawał kilka powodów decyzji o odejściu, którą podjął na początku sezonu, ale ogłosił w styczniu. Czuł, że zespół nie jest konkurencyjny, a presja związana z byciem trenerem "Blaugrany" jest dziś dla niego zbyt duża. Do tego narzekał na to, że zdobycie dwóch trofeów w zeszłym sezonie nie zostało wystarczająco docenione.

Lewandowski rozumie Xaviego

Robert Lewandowski udzielił ostatnio wywiadu katalońskiej gazecie "Sport", rozmawiał w języku hiszpańskim. Poruszono w nim wątki obecnego kształtu zespołu, przyszłości Polaka w Barcelonie, ale także Xaviego, który odchodzi wraz z zakończeniem tego sezonu.

Polski napastnik poczuł się dotknięty decyzją trenera, sprawę traktował dość osobiście. Ale po jakimś czasie zdołał podejść do sprawy "na chłodno". "Nawet ubrany w sportowy strój emanuje klasą" - nadmienił dziennik.

Dziś Lewandowski rozumie powody decyzji podjętej przez Xaviego. Sam dostrzega, że sytuacja jest dość trudna. Lepiej pojmuje to, co odczuwał i przeżywał trener obecnego mistrza Hiszpanii.

- Bycie trenerem lub zawodnikiem Barcelony wiąże się z dużą presją, to normalne. A zespół i klub przechodzą trudniejszy okres, mając w składzie bardzo młodych zawodników. Oczekiwania są zawsze bardzo duże - stwierdził Lewandowski w rozmowie ze "Sportem".

Zdaniem Polaka decyzja podjęta przez Xaviego była trudna ze względu na jego przywiązanie do klubu. Jest jego legendą, stał się tez ikoną miasta. Cały trud bycie trenerem Barcelony znosiła też jego rodzina.

- Rozumiem, co to wszystko dla niego znaczy: pochodzi z Barcelony, był zawodnikiem, a teraz jest trenerem. Z emocjonalnego punktu widzenia jest to bardzo trudne, nie tylko dla niego, ale także dla jego rodziny i ja doskonale go rozumiem - przyznał.

FC Barcelona gra w tym sezonie jeszcze na dwóch frontach. W lidze goni Real Madryt i Gironę, zmierzy się w Lidze Mistrzów z Napoli. Dla Xaviego najważniejsze jest skupienie się na bieżącej sytuacji. Nie chce, by piłkarze wychodzili z myślami w przyszłość.

- Xavi prosi, abyśmy wszyscy skupili się na tym sezonie, ponieważ nadal możemy z nim wygrywać. Twierdzi, że jest na tym skupiony w stu procentach, dlatego woli nie rozmawiać o tym, co będzie na koniec sezonu, priorytetem jest teraz - mówił Lewandowski.

W ten weekend Barcelona zagra u siebie z Granadą, w której grają Kamil Piątkowski i Kamil Jóźwiak. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00.