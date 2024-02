Niebywałe fakty o Szymańskim. Ewenement. Podbija Europę

Sebastian Szymański cały czas udowadnia, że należy do grona najlepszych pomocników w Europie. Nie dość, że jego gra niezwykle podoba się wszystkim kibicom, to również statystyki robią gigantyczne wrażenie. Właśnie przedstawioną jedną z nich, która udowadnia, że od początku sezonu znajduje się on w znakomitej formie. "Szymański pobił rekord" - napisał portal A Spor.

