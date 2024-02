Świderski ujawnia kulisy transferu. Ależ to brzmi

Karol Świderski ma już za sobą debiut w barwach Hellasu Werona. Zagrał pół godziny w meczu z Napoli (1:2). Do włoskiego zespołu trafił na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Charlotte FC.

Transfer Świderskiego w ostatniej chwili

Polski napastnik nie ukrywał przed władzami amerykańskiego klubu, że chciałby wrócić do Europy. Charlotte nie utrudniało mu tego. Dotychczas Świderski był jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu, ale wraz z przyjściem Deana Smitha na stanowisko trenera będzie przemeblowanie szatni.

W listopadzie trenował z piłkarzami Śląska Wrocław. Potrzebował pozostać w rytmie treningowym na listopadowe mecze reprezentacji Polski. Charlotte skończyło grę w październiku, bo nie dostało się do play-offów Major League Soccer.

Sam Świderski opowiadał, że przejście do Hellasu było załatwiane tak naprawdę na ostatnią chwilę. Co prawda temat transferu do Włoch był znany od co najmniej kilku dni, ale dopiero na finiszu zimowego okienka transferowego Włosi i Amerykanie osiągnęli porozumienie.

- W środę, czyli dzień przed zamknięciem okna, dostałem potwierdzenie ok. 10:00, że mogę lecieć do Włoch. Miałem niecałe dwie godziny, żeby się spakować i opuścić USA. Zostawiłem tam praktycznie wszystko, wziąłem dwie-trzy walizki i ruszyłem - opowiedział napastnik w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Zainteresowanie Świderskim było praktycznie całe zimowe okienko. Pojawiały się zapytania od klubów z Niemiec i Francji. Chęć wyrażały też inne włoskie zespoły. Ale warunki stawiane przez Charlotte były zaporowe.

- Wcześniej były zapytania, kluby wyrażały zainteresowanie. Byłem w stałym kontakcie z Mariuszem Piekarskim. Tematy jednak upadały i końcówka stycznia była nerwowa. Dostawałem zapytania z Bundesligi, Ligue 1 i innych włoskich klubów. Problemem były kwestie finansowe - dla klubów z lig TOP 5, ale nie tych czołowych, kłopotem było zapłacenie 5-6 milionów za zawodnika z MLS - wyjawił.

Dla Świderskiego wypożyczenie do Hellasu to okazja na przypomnienie o sobie większym europejskim klubom, że warto zainteresować się jego grą. Już w PAOK-u Saloniki pokazywał, że ma potencjał. Jeśli Polak będzie dobrze grał we Włoszech, to może to zaprocentować transferem definitywnym w letnim okienku.

Karol Świderski jest wyceniany przez Transfermarkt na sześć milionów euro. 23 stycznia skończył 27 lat.