Kucharski nie wytrzymał i wypalił do Lewandowskiego. "Intryga z PiS"

Jeszcze długo będzie trwał spór prawny między Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim. Konflikt rozpoczął się gdy napastnik grał jeszcze w Bayernie Monachium. Zaczęło się od oskarżenia ze strony Lewandowskiego o szantaż. Kucharski miał grozić, iż ujawni informacje o domniemanych oszustwach podatkowych Lewandowskich, a za milczenie w tej sprawie oczekiwał 20 mln euro. Tyle że zdaniem Kucharskiego taśmy są zmanipulowane i należy je przeanalizować raz jeszcze.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

Lewandowski podsumował słowa Kucharskiego. "Obsesja"

Kucharski często zabiera głos w tej sprawie i wbija szpilki swojemu byłego współpracownikowi. Z kolei Lewandowski jest bardziej wycofany w tej kwestii, ale ostatnio wypowiedział się na ten temat przy okazji rozmowy z Foot Truckiem.

- To już jest jakaś obsesja. Jak ja coś teraz powiem, to mu dam paliwo, żeby dalej się wypowiadał. Ja na jego temat wypowiedział się z w rozmowie z Mateuszem Święcickim. Tylko i wyłącznie. To jedyne dwa zdanie, jakie wypowiedziałem na jego temat. Nie współpracuję z nim już od siedmiu lat, sześciu może oficjalnie. Najlepszy swój okres życia miałem, jak się z nim rozstałem, wygrałem wszystko, najlepsze miałem wyniki, w reprezentacji, w klubach osiągałem najlepsze wyniki, więc zatracone zostały fakty - stwierdził Lewandowski.

- Nie rozumiem dwóch rzeczy. Jak się kłócimy, albo ja tobie jestem coś winien, albo ty mi, to idź do sądu i niech sąd to rozstrzygnie, ale jeśli przygotowujesz dwa lata wszystko, żeby medialnie to rozegrać pod siebie, to już są rzeczy, które nie są akceptowalne i tego nigdy nie zaakceptuję. Bo w sądzie, niech sąd rozstrzygnie, albo ty masz rację, albo ja i koniec. Ale wszystko, co się wokół dzieje, takich rzeczy się nie robi - dodawał. Podkreślał także, że nie pozwoli na atakowanie jego bliskich oraz zaznaczył, że żałuję tak późnego rozstania z Kucharskim.

Nawiązywał w ten sposób do słów swojego byłego agenta o tym, który zarzucił Lewandowskiej kłamstwo w sprawie braku wsparcia finansowego w jej biznesach ze strony męża.

Kucharski odpowiedział Lewandowskiemu. "Wymyśliłeś intrygę"

Na komentarz Kucharskiego do tych słów nie trzeba było długo czekać. "Robercie! To obsesja praworządności…udowodnienia opinii publicznej, że wymyśliłeś intrygę z panami T.Siemiątkowskim i elitą prokuratorów PiS (Święczkowskim, Sierakiem, Hieropolitańskim, Łopatką, Sadusiem) aby się ze mną nie rozliczyć z biznesu... Znasz mnie, więc mogłeś zakładać, że nie przestraszę się i nie pozostawię bez reakcji fałszywego oskarżenia, pomówień, zmanipulowanych nagrań, które robiłeś skrycie przez wiele lat" - grzmiał.

Dodał, że Anna Lewandowska "dostaje rykoszetem" z powodu działań Lewandowskiego. "Prawdziwą moją obsesją jest zrozumienie Twojej autodestrukcji…" - zakończył poetycko były agent napastnika FC Barcelony.

A na jakim etapie jest sprawa sądowa między Lewandowskim a Kucharskim? - Postępowanie cały czas kręci się wokół rozstrzygnięcia autentyczności nagrań, jednego z dowodów w sprawie. Materiałem zajęli się kolejni eksperci. Nie tylko sąd ma do ich pracy zastrzeżenia - opisywał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.