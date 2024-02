Klamka zapadła. Polaka nie chcą już w słynnym klubie. Został sam

Kacper Przybyłko trafił do Chicago Fire w styczniu 2022 roku. Szybko znalazł miejsce w pierwszym składzie, choć później zaczął zawodzić, co też przełożyło się na pogorszenie jego pozycji w zespole. Szkoleniowiec wpuszczał Polaka na murawę, ale głównie z ławki rezerwowych. Podobnie było w poprzednim sezonie. Napastnik wystąpił w 31 meczach, zdobywając sześć goli, ale na boisku zaliczył tylko nieco ponad 1000 minut. Teraz drużyna przygotowuje się do nowego sezonu MLS. Wydaje się jednak, że może rozpocząć rozgrywki bez Polaka.

Kacper Przybyłko może opuścić Chicago Fire. Polak pominięty w przygotowaniach do sezonu

O takiej możliwości poinformował Alex Calabrese. Dziennikarz doniósł, że Przybyłko nie przygotowuje się do nowego sezonu MLS wspólnie z Chicago Fire. Zamiast tego pozostaje poza placem gry, a jego celem ma być szybka zmiana otoczenia. "Pracuje nad możliwością opuszczenia zespołu" - czytamy. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 roku, więc wydaje się, że zostanie przedwcześnie rozwiązany.

Jak przekazał dziennikarz, Przybyłko nie jest jedynym piłkarzem, który jest na wylocie z drużyny. W podobnej sytuacji znajduje się Jairo Torres. "Nic nie zostało sfinalizowane jeszcze w żadnym z tych dwóch przypadków, ale klub ciężko nad tym pracuje - ujawnił.

I faktycznie coś może być na rzeczy z przyszłością Przybyłko. Wystąpił w meczu towarzyskim z Loudoun, który odbył się 23 stycznia i zdobył nawet bramkę, a jego drużyna wygrała 5:1. W ostatnim sparingu z Austin FC, który rozegrano 7 lutego, Polak się już nie pojawił. Nie było go nawet w składzie na to spotkanie, co pokazuje, że faktycznie może być na wylocie. Nie podano jednak potencjalnych kierunków, gdzie mógłby trafić.

Co dalej z karierą Przybyłko?

Choć Przybyłko ma polskie korzenie, to urodził się w Niemczech i tam też stawiał pierwsze kroki w karierze. Grał m.in. dla FC Koeln i Greuther Furth. We wrześniu 2018 roku przeprowadził się za ocean i rozpoczął przygodę z MLS. Najpierw dołączył do Philadelphii Union, gdzie radził sobie przyzwoicie - w 96 meczach zdobył 40 bramek i 14 asyst. Później przeniósł się do Chicago Fire. Rozegrał 57 meczów, w których strzelił 11 goli i zanotował trzy asysty.

Chicago Fire rozpocznie sezon już 25 lutego, kiedy to zmierzy się właśnie z Philadelphią Union.