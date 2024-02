Sensacyjny transfer upadłej gwiazdy i bohatera mundialu. Może wrócić do Europy

James Rodriguez był okrzyknięty jednym z największych talentów w historii piłki nożnej. Zaimponował na mistrzostwach świata w Brazylii w 2014 roku - wówczas strzelił sześć bramek, co zaowocowało nie tylko tytułem króla strzelców mundialu, ale i hitowym transferem do Realu Madryt. Trzy lata później trafił z kolei na wypożyczenie do Bayernu Monachium, a po powrocie do Hiszpanii jego kariera zaczęła się sypać. W 2020 roku opuścił Real i grał dla Evertonu, Al-Rayyan SC, Olympiakosu Pireus, ale był daleki od formy. Obecnie gra w Sao Paulo, ale już wkrótce może się to zmienić. Kolumbijczyk może wrócić do Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na głośne słowa Lewandowskiego

James Rodriguez bliski powrotu do Europy. Chcą go w Turcji

Jak donosiły zagraniczne media, Rodriguezem zainteresowały się tureckie kluby. Blisko jego zakontraktowania miał być Besiktas Stambuł. Finalnie jednak doszło do zwrotu akcji. Teraz liderem w wyścigu o podpis ofensywnego pomocnika jest Trabzonspor, o czym poinformował portal UOL Esporte.

Problemem jest jednak obecny kontrakt Kolumbijczyka. Obowiązuje on do końca czerwca 2025 roku, ale piłkarz nie zamierza wypełnić go w całości, więc podjął już kroki, by szybciej zakończyć współpracę. Zaczął sprzeciwiać się władzom klubu. O jednym z przykładów niesubordynacji zawodnika donieśli dziennikarze.

4 lutego Sao Paulo rywalizowało w Superpucharze Brazylii. Kolumbijczyk nie znalazł się w kadrze meczowej, ale mimo to drużyna chciała, by jechał z nią na mecz. Ten jednak odmówił, co podobno zdenerwowało działaczy. Był bowiem jedynym zawodnikiem Sao Paulo, który nie pojawił się na trybunach. W związku z tym klub rzekomo także chce rozstać się z Rodriguezem, ale z jego winy.

Co więcej, jak poinformował portal cultura.uol.br, do owego rozwiązania umowy miało już dojść, choć jak na razie żadna z zainteresowanych stron nie potwierdziła tych doniesień. Rodriguezowi, a także ekipie z Turcji zależy na czasie. W końcu już 9 lutego zamyka się okno transferowe i konieczne jest dopięcie szczegółów właśnie do tego dnia.

Jeśli Rodriguez zostałby w Brazylii, to jego szanse na grę będą znikome. Piłkarz jest regularnie pomijany w kadrze i ma mało okazji do rywalizacji. Nie ulega wątpliwości, że jedynym sposobem na uratowanie kariery jest transfer. W Trabzonsporze mógłby mieć więcej szans do występów. W końcu klub znajduje się na czwartym miejscu w tabeli Super Lig i walczy o udział w eliminacjach do Ligi Europy.

Miejsce w tych rozgrywkach zapewni mu trzecia lokata na koniec sezonu. Obecnie znajduje się na niej Beskitas, ale ma tylko dwa punkty przewagi. Na mistrzostwo Turcji czy też udział w Lidze Mistrzów Trabzonspor nie ma już praktycznie szans. Strata do wicelidera, a także lidera wynosi 26 punktów.

James Rodriguez to niezwykle utytułowany piłkarz. Na koncie ma m.in. dwa trofea Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Niemiec.