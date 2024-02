Zasłonili usta podczas hymnu. "Jeden z największych kryzysów humanitarnych"

Na boiskach Wybrzeża Kości Słoniowej dobiega końca 34. turniej o Puchar Narodów Afryki. Mistrzostwa Czarnego Lądu odbywają się od 1957 roku, zaś od 1968 roku mają charakter regularny i rozgrywane są co dwa lata. Znamy już zestaw drużyn, które powalczą o medale. Tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Kamerunie nie obroni Senegal. W meczu o 3. miejsce - 10 lutego - zagrają Republika Południowej Afryki i Demokratyczna Republika Konga. Dzień później, w wielkim finale, o złoto powalczą dwie uznane nacje: Nigeria i gospodarze - Wybrzeże Kości Słoniowej.

Gdy oni walczą na boisku, w ich kraju umierają ludzie. Piłkarze solidaryzują się z ofiarami

W środę odbył się półfinały, w których Nigeria po rzutach karnych pokonała RPA, zaś WKS dzięki bramce Sebastiana Hallera wygrał z DR Konga. Po samym spotkaniu emocje wywoływał jednak nie tyle jego przebieg, co zachowanie piłkarzy DRK podczas odgrywania hymnów. Zawodnicy wykonali gest, którego celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na konflikt zbrojny we wschodnim Kongo. Przez niego życie straciło już wielu cywili. Ze swoimi podopiecznymi zaprotestował także francuski trener Sebastien Desabre.

Podczas części odgrywania hymnu narodowego Konga piłkarze i selekcjoner trzymali swoje prawe dłonie przed ustami, zaś dwa palce przy skroniach podczas części hymnu narodowego Konga. - To był przekaz, aby wyrazić wsparcie dla ofiar, aby poinformować ludzi, że rzeczywiście dzieją się rzeczy na wschodzie i że konieczne jest zwrócenie uwagi na to. Ludzie są rozczarowani tym, co się dzieje - powiedział Desabre po meczu cytowany przez "Washington Post".

Selekcjoner dodał, że reprezentacja jest siłą napędową dla całego narodu i to był obowiązek piłkarzy, aby poinformować świat o tym, co dzieje się w ich kraju. Temat został wcześniej poruszony w przestrzeni medialnej przez dwóch ważnych zawodników reprezentacji - kapitana Chancela Mbembę i napastnika Cedrica Bakambu. Próbowali już zwrócić większą uwagę na ten problem w mediach społecznościowych w poniedziałek. Temat został krótko poruszony na wtorkowej konferencji prasowej. Piłkarze reprezentacji DRK wystąpili w środę z czarnymi opaskami na swoich ramionach.

W Demokratycznej Republice Konga od dłuższego czasu trwają walki o bogatą w minerały wschodnią część kraju. Konflikt nasilił się po niestabilnym rozejmie trwającym sześć miesięcy, który zakończył się w październiku. Według danych BBC tylko w tym miesiącu podczas ataków w prowincji North Kivu miało zginąć co najmniej 60 cywilów. To miejsce bogate w minerały takie jak złoto, diamenty i kobalt, który używany jest w bateriach litowo-jonowych telefonów komórkowych.

Walki toczą się w odległości 25 kilometrów od głównego miasta prowincji - Gomy. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych, nasilenie konfliktu zmusiło 6,9 miliona ludzi do opuszczenia swoich domów. Faktem jest, że Demokratyczna Republika Konga stoi przed jednym z "największych kryzysów humanitarnych na świecie".

- Wszyscy widzą masakry we wschodnim Kongu. Ale wszyscy milczą - napisał w swoich mediach społecznościowych napastnik Cedric Bakambu. - Bardzo wielkie przemyślenia dla wszystkich ofiar okrucieństw w Gomie i ich rodzin - dodał Chancel Mbemba, obrońca Olympique Marsylia.

- Jestem dumny, że walczę dla mojego kraju. Zrobiliśmy wszystko, aby pozwolić im choć trochę się uśmiechnąć - w rozmowie z BBC Sport Africa powiedział Yoanne Wissa, napastnik Brentfordu.

Za ataki odpowiedzialna jest militarna milicja M23, która utworzona została niespełna 10 lat temu. Według raportu ONZ została stworzona przez wschodniego sąsiada Demokratycznej Republiki Konga - Rwandę. Kraj ten zaprzeczał wspieraniu M23, natomiast przez wiele lat krytykował władze Konga za niezdolność do rozbrojenia rebeliantów z etnicznych Hutu - niektórych mających związek z rzezią w Rwandzie w 1994 roku. Konflikt nasilił się w 2021 roku. Nie wiadomo kiedy się zakończy. Wschodnia część DRK już od wielu dziesięcioleci boryka się ze zbrojną działalnością, a kraj - choć drugi największy w Afryce, jest być może najbardziej podzielonym na Czarnym Lądzie.