Na oczach Polaka rozwinęli rosyjską flagę. "Pokazywali gest poderżniętego gardła"

Andrzej Gliniak jest spikerem piłkarskiego Śląska Wrocław od 2007 r. Z klubem, który w tym sezonie jest rewelacją ekstraklasy, przeżył wiele - łącznie z mistrzostwem Polski w 2012 r. Podczas Euro 2012 pracował przy meczu Polska – Czechy, który zakończył marzenia biało-czerwonych o sukcesie.

Pracuje także na turniejach tenisowych jako dziennikarz i galach sportów walki jako konferansjer. Nade wszystko jest jednak wielkim podróżnikiem. Jego podcast "Jak NIE zwiedzać świata" należy do najpopularniejszych w dziale edukacja na Spotify.

W długiej rozmowie ze Sport.pl opowiedział o swoich przewidywaniach związanych z nową rundą Ekstraklasy, Eriku Expósito, Hubercie Hurkaczu, ale także… koszykarskich derbach Belgradu, które uważa za jedno ze swoich najbardziej niesamowitych przeżyć.

Filip Macuda: Rozmawiamy przed początkiem wznowienia sezonu Ekstraklasy. Mniej więcej rok temu, o tej porze, Śląsk Wrocław rozpoczynał granie w 2023 roku od porażki 0:3 z Zagłębiem Lubin. Spodziewałeś się, że w ciągu roku to wszystko się tak pozmienia?

Andrzej Gliniak: Konia z rzędem temu, kto przewidział, że Śląsk na koniec 2023 roku będzie liderem. Myślę, że nawet ci najbardziej oddani i zagorzali kibice nie spodziewali się takiego scenariusza. Polska liga jest jedną z najbardziej nieprzewidywalnych. Każdy może wygrać z każdym, ale to że Śląsk będzie miał serię 16 meczów bez porażki jest niesamowitym wyczynem. Cała atmosfera, otoczka, która wytworzyła się wokół klubu, to coś, co szkoda byłoby zmarnować. Praca ludzi wokół klubu, czyli akcje marketingowe, które przełożyły się także na świetną frekwencję – warto iść dalej tym torem. Trzeba utrzymać tę modę na Śląsk i pokazać, że dla Wrocławia piłka nożna jest dyscypliną numer jeden. Myślę, że ludzie zarządzający klubem zdają sobie z tego sprawę i będą wiedzieli, że nie można odpuścić.

Wiosna będzie trudniejsza dla Śląska Wrocław?

- Znacznie. Każdy grając ze Śląskiem, będzie stosować motto "bij lidera". Śląsk już w tej chwili jest drużyną, z którą każdy się liczy. Każdy będzie się podwójnie mobilizować, by pokonać drużynę WKS-u.

Co będzie realnym celem Śląska w rundzie rewanżowej?

- Wszystkie kluczowe mecze Śląsk rozegra na wyjeździe. W Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, czy Częstochowie. Serce podpowiada – mistrzostwo. Ale rozum podpowiada, że te trybiki, które w maszynie funkcjonowały idealnie, w pewnym momencie muszą się zaciąć. Nie ma drużyny, która przechodzi sezon bez kryzysu. Śląsk takiego kryzysu jeszcze nie miał. Kiedy przyjdzie, to trzeba będzie go jak najszybciej przezwyciężyć.

Wspomniałeś pierwsze mistrzostwo, które pamiętasz. Uważasz, że to, co się dzieje wokół Śląska w tym sezonie, da się w jakimś stopniu porównać do wydarzeń z 2012 roku?

- Myślę, że ten "boom" wokół klubu jest jeszcze większy. Pamiętam sytuację, że wówczas, kiedy na kilka kolejek przed końcem Śląsk walczył o mistrzostwo, to na trybunach nie było nawet 30 tysięcy ludzi. Teraz gdyby sytuacja się powtórzyła, to stadion byłby wyprzedawany w kilka dni. Dziś ten klub jest bliżej kibica, niż wtedy. Akcje, spotkania z piłkarzami – dziś ci idole są bardziej dostępni. Myślę, że ludzie zarządzający klubem zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie teraz, to nigdy. Może być taka sytuacja, że przez najbliższe lata – absolutnie tego nie życzę – będzie taki marazm jak do tej pory. Póki teraz - mówiąc kolokwialnie - "żre", to trzeba to wykorzystać. Kibice mają wreszcie zawodników, z którymi się utożsamiają. Erik Expósito to jest w tym momencie ogromna gwiazda.

Taka, jaką w 2012 roku był Sebastian Mila?



- Na pewno Mila był bardziej otwarty, bo był Polakiem. Łatwiej było mu nawiązać więź. To inne charaktery. Natomiast Erik jest gwiazdą. Prosty przykład – gdy kibice Śląska mnie dziś pytają o koszulki, to nie pytają o koszulki Śląska, tylko o koszulki Erika Expósito. To osoba, która jest rozpoznawalna. Młodzi ludzie idący na Śląsk chcą sobie zrobić zdjęcie z Erikiem Expósito. On ciągnie ten sezon – sportowo i marketingowo. Mamy wreszcie, tak jak powiedziałeś, po tylu latach piłkarza, który jest absolutną gwiazdą. Nie wiem, czy można powiedzieć, że on jest charyzmatyczny. Jest bardzo rozpoznawalny, a swoją postawą na boisku sprawia radość kibicom. Jest bardzo miły, sympatyczny, ludzie go po prostu lubią. Szacunek dla niego, że jeszcze niedawno borykał się z nadwagą, człapał, a dziś jest najlepszy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga runda w jego wykonaniu.

Śląsk to duża część twojego życia, ale poza spikerowaniem meczów WKS bliski twojemu sercu jest także tenis.

- Śledzę pilnie każdy turniej męskiego tenisa. Nawet moje życiowe partnerki wiedziały, kim jest Federer, Djoković, czy Nadal. To jest sport elitarny – jest zupełnie inna publika, niż na piłce nożnej. Bilety na turnieje są niezwykle drogie i trudno dostępne. Otrzymanie akredytacji także nie jest łatwe. Wiele lat temu rozmawiałem z Adamem Romerem, znanym dziennikarzem, redaktorem naczelnym "TenisKlubu". Nawiązałem współpracę z tym czasopismem, które w europejskim świecie tenisa ma już swoją uznaną markę, jest niezwykle szanowane. Relacjonuję turnieje tenisowe i połączyłem tym samym dwie pasje – podróże i sport. Mnie tenis bardzo wycisza. Siedzenie w hali od 9 do 22 i oglądanie tej dyscypliny to dla mnie sposób na oczyszczenie głowy, zapomnienie o problemach.

Pamiętasz doskonale początki Huberta Hurkacza, który jest przecież wrocławianinem.

- No jasne! Robiłem rozmowy z Hubertem, kiedy dopiero stał u progu swojej wielkiej kariery. Mieliśmy kontakt z ojcem Huberta, poznawaliśmy się przy turniejach ATP 250.

Spodziewałeś się, że ta kariera tak wystrzeli? W tym roku postawił trudne warunki Daniiłowi Miedwiediewowi w ćwierćfinale Australian Open.

- Nie spodziewałem się, że aż tak. W tej chwili to jest absolutna czołówka na świecie. My, Polacy mamy taką mentalność, że ekscytujemy się sukcesami sportowców, które tak naprawdę nie są globalne. Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, tenis – to są dyscypliny, które są uprawiane niemal na każdym kontynencie. Najlepsi tenisiści są bohaterami w swoich krajach. Igę Świątek znają w Europie wszędzie. Nadal, Federer, Djoković - to są ikony światowego sportu. Mamy taką przypadłość, że patrzymy przez pryzmat naszego poziomu sportowego. Przez pryzmat skoków narciarskich, żużla…

Pewnie dlatego, że osiągamy i osiągaliśmy w nich sukcesy.

- Tak, ale to nie są dyscypliny globalne. Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki – mogą być medalistami olimpijskimi, ale jeśli wyjedziesz poza Polskę, ich nazwiska dla większości Europejczyków są anonimowe. Uważam, że wciąż niewystarczająco doceniamy to, że Iga Świątek jest liderką, a Hubert Hurkacz jest w najlepszej dziesiątce. Wszędzie, dokąd jeżdżę, to obok Lewandowskiego rozpoznają Igę. Jeżdżąc po krajach Bliskiego Wschodu, na hasło "Poland" padają dwie odpowiedzi: Lewandowski i Świątek. Bartosz Zmarzlik jest znakomitym sportowcem, ale jego nazwisko ponad Polską jest rozpoznawalne jedynie w kilku krajach, gdzie jeździ się na żużlu.

Wspominałeś o ikonach światowego sportu, a wśród nich znalazło się nazwisko Novaka Djokovicia. Serba – człowieka, z kraju, który jest ci bliski. W ostatnim półroczu miałeś okazję odwiedzić ten kraj dwukrotnie i przeżyć jedno z najbardziej elektryzujących wydarzeń sportowych w Europie – koszykarskie derby Belgradu.

- Ostrzyłem sobie zęby na ten mecz już od kilku lat. Derby Belgradu to jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń, jeśli chodzi o świat sportu. Wiadomo – Serbowie, Bałkany, kocioł, ten temperament bałkański – to wszystko tworzy niesamowitą atmosferę tego wydarzenia. Dwie bardzo dobre drużyny, bo warto zaznaczyć, że to sytuacja, kiedy poziom kibicowski idzie w parze z poziomem sportowym. Partizan i Crvena Zvezda występują w Eurolidze.

Jak się dostałem na ten mecz? Dzięki tenisowi. Byłem na turnieju w Belgradzie. Zresztą miałem wówczas okazję obserwować Novaka Djokovicia. Podczas takich wydarzeń poznaje się mnóstwo ludzi i tak było też tym razem. Zapoznałem się z kierownictwem klubu, które zaprosiło mnie na ten mecz. Dostałem przepustkę, która pozwalała chodzić mi po całym obiekcie i kręcić materiały i obserwować całą otoczkę z bliska. Czułem tę adrenalinę. To był niesamowity mecz. Partizan, który był wtedy gospodarzem, prowadził kilkoma punktami i nagle Crvena zaczęła odrabiać starty, aż wyszła na prowadzenie. Ostatnie minuty Partizan gonił. W ostatnich sekundach wygrał ten mecz. Żadne słowa, filmiki nie oddadzą tego, co się tam działo.

Ile ludzi przyszło na taki mecz?

- Tam regularnie, nawet nie na samych derbach, ale na większości spotkań, w Stark Arenie zasiada 20 tysięcy ludzi. Godzinę przed meczem masz komplet, nie masz gdzie usiąść. Za drugim razem, kiedy byłem na spotkaniu, gospodarzem była Crvena. W obu przypadkach nie było kibiców gości. Ze względów bezpieczeństwa przyznano niewielką liczbę biletów dla gości, więc ci zrezygnowali z przyjścia do hali. Oba mecze odbyły się w Stark Arenie – to domowy obiekt obu klubów w Eurolidze.

Niesamowite jest to, że na te mecze przychodzą wszyscy – młodzi, starsi, kobiety, mężczyźni, dzieci. Wszyscy przychodzą i śpiewają. Wiadomo też, że to atmosfera pełna nienawiści, jak to na derbach. W tym dniu Belgrad zamienia się w twierdzę. Mnóstwo policji, sił specjalnych, tajniacy. Główne drogi są kontrolowane.

Derby to nie jedyne koszykarskie święto, jakie miałeś okazję oglądać w Belgradzie. Z tym spotkaniem też wiąże się jedna historia.

- Rzeczywiście. Byłem na meczu Partizana z tureckim Bursasporem. Najbardziej zagorzali kibice Partizana z Grobari podchodzili pod ławkę rezerwową rywali i pokazywali gest poderżniętego gardła. Ochroniarze w ogóle na to nie reagowali. To są Bałkany w pigułce. Partizan przegrał ten mecz po dogrywce.

Podczas pobytu w Belgradzie poznałem Milana – rzecznika Crvenej. Fantastyczny człowiek, który zresztą jest korespondentem Al-Jazeery i relacjonuje ze stolicy Serbii. Ja w ogóle uważam Serbów za jeden z najmilszych narodów świata. Uwielbiam Serbię, Belgrad to jest mój drugi dom.

Czujesz, że w tym miejscu sport łączy się z twoją największą pasją, czyli ekstremalnymi podróżami w miejsca, które jak sam mówisz są naznaczone konfliktami?

- Tak. Zresztą te wątki związane z konfliktami, czy historią także są obecne na tych wydarzeniach. Na meczach da się dostrzec, że cała Serbia bardzo nie lubi Stanów Zjednoczonych. Nie lubi NATO, za to, że Jugosławia była bombardowana w latach 90. To jest manifestowane. Na tych meczach zdarzało mi się zobaczyć transparenty "f*** NATO", wznoszone są okrzyki "Kosovo je Srbija". Pojawiają się zdjęcia młodych Serbów, którzy zginęli w nalotach. Bardzo mocno jest to przekazywane. Zresztą tak samo jak to, że kibice jednego i drugiego zespołu mają zgody z rosyjskimi zespołami. Na jednym z derbowych meczów, na których miałem okazję być, kibice zrobili oprawę z rosyjską flagą. Oni w wojnie Rosji z Ukrainą wspierają Rosję.

W Belgradzie miałem nawet okazję spać w hotelu "Moskwa". To jeden z najstarszych hoteli w Serbii - zbudowany 120 lat temu, symbol tego miasta. Nocowali w nim Albert Einstein, Luciano Pavarotti, Alfred Hitchcock czy Robert De Niro. Miejsce ma duszę i niesamowity klimat.

Przechodząc do twoich podróży, tych niesportowych, dlaczego w ogóle wybierasz takie miejsca? Z pozoru nietypowe, uchodzące za niebezpieczne.

- To miejsca, które naznaczone są terroryzmem, ludobójstwem, konfliktami. Nietypowe – tak, niebezpieczne – to zależy. W najbliższym czasie chcę jechać do Syrii, czy Libanu. Obecnie jest tam niebezpiecznie. Chcę pokazywać ludziom te miejsca, do których mało kto decyduje się pojechać. Część takich miejsc znajduje się także w miastach, które wydają się… turystyczne. Podczas jednego z turniejów tenisowych odbywających się w Marsylii oficer prasowy zebrał nas dziennikarzy na odprawie i uczulał, że jest wiele miejsc w tym portowym mieliście, do których lepiej samemu się nie zapuszczać. Podał nazwę jednej z dzielnic, a ja od razu wiedziałem, dokąd wybiorę się na początek.

Twoja największa podróż?

- Do Pakistanu. Byłem na granicy z Afganistanem, byłem w miejscu, gdzie zlikwidowany został Osama bin Laden, czyli największy terrorysta na świecie. Staram się przełamywać też pewne stereotypy. To państwo, które jest traktowane jako wylęgarnia terroryzmu, pokazywane w negatywnym kontekście, ale spotkałem tam także przemiłych ludzi. Niewielka grupa radykałów wpływa na bardzo niekorzystny wizerunek całego kraju.

Jakie jest Twoje największe marzenie podróżnicze?

- Somalia.

To jest w ogóle do zrealizowania?

- Tak, choć to bardzo drogi wyjazd. Tydzień w Somalii to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko generowane jest przed ochronę. To nie jest państwo, które sam możesz zwiedzać. Czekają na ciebie pick-upy, uzbrojeni w karabiny ochroniarze mówiący ci, dokąd możesz pojechać, a dokąd nie. Somalia to jest kraj pozbawiony elementarnych zasad funkcjonowania. Nikt się nie liczy z władzą centralną, poszczególne rejony kraju rządzące są przez piratów, uzbrojone gangi czy lokalnych watażków z prywatnymi bojówkami. Biały turysta jest idealnym celem. Po obejrzeniu filmu "Helikopter w ogniu" postanowiłem kiedyś, że chciałbym tam pojechać. Wierzę, że mi się to uda.

A z tych podróżniczych, ale sportowych marzeń?

- Nie tyle marzeń, co celów. To dwa inne, niezwykle gorące starcia w koszykówce. Derby Stambułu, a więc Fenerbahce – Galatasaray i grecki klasyk: Olympiakos – Panathinaikos.

Piłka nożna, tenis, podróże. Ostatnim, ale równie ważnym elementem twojego życia są sporty walki, z którymi jesteś związany od kilku lat. Jak bardzo różni się praca konferansjera podczas gal od spikerowania meczów piłkarskich?

- Spiker to osoba, która z założenia powinna być niewidoczna. Dobry spiker jest jak sędzia – nie widać jego pracy. Spiker jest głosem, a konferansjer to jedna z głównych postaci podczas gali. On musi pracować głosem, ale też gestami. To człowiek, który zapowiada zawodników, przedstawia werdykty. Publiczność widzi go podczas gali i także na nim koncentruje swoją uwagę. To bardzo ważne. Jestem anonserem federacji Fight Exclusive Night razem z Patrykiem Trzaską. To jest bardzo odpowiedzialna praca, bo wchodzisz do ringu czy klatki i oczy publiczności, zarówno tej zgromadzonej w hali, ale i przed telewizorami, są zwrócone na ciebie. Jeśli pomylisz się z werdyktem, to masz problem. Odpukać – jeszcze mi się nie zdarzyło (śmiech).