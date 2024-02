UEFA w tarapatach. Ruszyła maszyna. To może kosztować ją miliardy

Superliga, której powstanie ogłoszono w kwietniu 2021 r., miała wstrząsnąć światem futbolu i nieodwracalnie zmienić panującą w nim hierarchię. Jednym z największych przegranych tej sytuacji mogła być UEFA, która straciłaby status zarządcy europejskich rozgrywek klubowych. Jej reakcja była natychmiastowa i stanowcza, dzięki czemu utrzymała swoją pozycję. Choć nie wiadomo, jakim kosztem.

Superliga żąda potężnej rekompensaty od UEFA. Trzy miliardy

Pod koniec zeszłego roku TSUE wydał wyrok ws. Superligi, który zabrania UEFA nakładania kar na kluby chcące przystąpić do konkurencyjnych rozgrywek. To rozochociło twórców projektu do aktywniejszych działań, w tym do podjęcia kroków przeciwko europejskiej federacji.

Według portalu calcioefinanza.com Superliga planuje pozwać UEFA na kwotę między 3,1 a 3,6 miliardy euro. Ma to być rekompensata za opóźnienie startu nowych rozgrywek groźbami nakładania kar na kluby. Po wyroku TSUE wiadomo, że są one niemożliwe do wprowadzenia.

Wysokość odszkodowania ustalono "w drodze analizy i na podstawie wstępnych rozmów z różnymi ekspertami". Chodzi m.in. o utracone okazje rynkowe (miliardowy kredyt od JP Morgan na korzystniejszych warunkach) czy ograniczenie możliwości maksymalizowania zysków (z praw telewizyjnych, dnia meczowego czy innych praw komercyjnych).

UEFA może zapłacić jeszcze więcej. Wszystko zależy od tego, czy Superliga powstanie

Możliwy jest także inny, jeszcze bardziej drastyczny dla UEFA scenariusz. Może ona zostać pozwana nawet na kilkanaście miliardów euro, ale tylko w wypadku, gdyby Superliga w ogóle nie powstała. W takim wypadku twórcy projektu żądaliby odszkodowania za okres 23 lat, jaki minął od utworzenia spółki mającej zarządzać rozgrywkami (Super League Company).

Nie wiadomo, jaki finał będzie miała ta sytuacja, ale konfrontacja wydaje się "nieunikniona". UEFA "na razie nie ma zamiaru dostosować się do ustaleń z wyroku TSUE", ale może liczyć na wsparcie państw członkowskich UE. Z kolei Superliga uważa, że "że stoi po stronie rozsądku" i powołuje się przy tym na wyrok TSUE oraz unijne przepisy dotyczące wolnego handlu.