Dani Alves rozpłakał się w czasie zeznań. "Ona zaczęła mi rozpinać spodnie"

Od poniedziałku w jednym z sądów w Barcelonie trwa proces Daniego Alvesa, który w nocy 30 grudnia 2022 r. miał dopuścić się napaści na tle seksualnym na 23-letnią kobietę w klubie Sutton w Barcelonie, a do tego uderzyć ją i zgwałcić. Brazylijczyk został aresztowany 20 stycznia zeszłego roku i do tej pory przebywał w więzieniu Brians 2 nieopodal Barcelony. Od tamtego momentu pięciokrotnie zmieniał zeznania dotyczące wydarzeń z tamtej nocy.

Od poniedziałku przed sądem stawiło się 30 świadków ws. Daniego Alvesa

Pierwszego dnia procesu zeznawała domniemana ofiara, jej przyjaciółka oraz trzech kelnerów, którzy tamtej nocy pracowali w klubie Sutton. 23-latka utrzymała przed sądem swoją wersję zdarzeń, którą opowiedziała policji tuż po całym zajściu ponad rok temu. Twierdzi, że Dani Alves wraz z przyjacielem zaprosili ją i jej kuzynkę do prywatnego pokoju. Następnie piłkarz oraz skarżąca udali się do toalety, gdzie doznała szoku i nie była w stanie "powstrzymać go przed penetracją". Wersją dotyczącą zaproszenia do prywatnego pokoju potwierdziła w zeznaniach jej przyjaciółka.

Za to drugiego dnia zeznawała m.in. żona Alvesa Joana Sanz. - Wrócił do domu bardzo pijany, czuć było od niego alkohol. W domu mamy kilka mebli, kiedy przybył do domu ok. 4 nad ranem, to odbił się od szafy i upadł na łóżko. Widząc jego stan, wiedziałam, że lepiej zostawić rozmowę na jutro - powiedziała przed sądem.

Dani Alves zaprzecza oskarżeniom o gwałt. "Zaczęła mi rozpinać spodnie"

W środę przed sądem stawili się pozostali świadkowie, a ostatnim z nich był Dani Alves. Zanim jednak do tego doszło, lekarz 23-latki zeznał, że jej historia od początku była "spójna". Zwracał uwagę, że brak obrażeń w jej pochwie, nie oznacza, że wyraziła zgodę na stosunek seksualny. Dodał, że u kobiety występuje zespół stresu pourazowego. Z kolei eksperci powołani przez obrońców Alvesa twierdzili, że stosunek nie mógł być tak traumatyczny.

Po tym przed sądem zeznawał Dani Alves. Opowiedział, że wraz ze znajomymi wypili łącznie pięć butelek wina i jedną whisky. Sam Brazylijczyk poinformował, że wypił z tego dwie butelki wina i szklaneczkę whisky. Opowiadał, że w Sutton w pewnym momencie zaczął tańczyć z kobietą. - Bawiliśmy się, wchodziliśmy w interakcję. W pewnym momencie zaczęła tańczyć bliżej mnie, twerkować i zaczęliśmy się do siebie zbliżać - mówił cytowany przez dziennik "AS". W trakcie twerkowania kobieta miała go dotknąć i powiedzieć, że muszą iść do łazienki. Dodał, że nikt na nikogo nie naciskał.

Alves stwierdził, że poszedł do łazienki i czekał na kobietę. Już miał wychodzić, gdy ta nagle weszła do pomieszczenia. - Zaczęła mi rozpinać spodnie, pomogłem jej. Położyła się na mnie i zaczęliśmy uprawiać seks oralny - opisywał Brazylijczyk. Podkreślił, że nie chciał w niej "skończyć" stosunku, co ostatecznie mu nie wyszło. - Wtedy powiedziałem jej, że nie chcę, żebyśmy wyszli razem - zeznał. Zaprzeczył, jakoby dziewczyna zgłaszała jakikolwiek sprzeciw, oraz że stosował wobec niej agresję fizyczną. Na koniec ze łzami w oczach przekazał, że o oskarżeniu dowiedział się następnego dnia z mediów.

Po tym nastąpiły mowy prokuratura, prawnika kobiety oraz obrońcy Daniego Alvesa. Zdaniem hiszpańskich mediów wyrok w tej sprawie zapadnie w najbliższych kilku tygodniach. Prokuratura domaga się dziewięciu lat pozbawienia wolności, oskarżyciele posiłkowi 12 lat więzienia, a obrona Alvesa żąda uniewinnienia z alternatywą w postaci roku pozbawienia wolności i kary finansowej w wysokości 50 tysięcy euro.