Robert Lewandowski i Cezary Kucharski od dawna pozostają skonfliktowani. Kilka miesięcy temu w głośnym wywiadzie piłkarz odniósł się do tego, jak wyglądała sytuacja z byłym agentem. - Gdy powiedziałem Czarkowi, że się rozstajemy, zaczął mi grozić. Jak ktoś atakuje, nie tylko ciebie, ale całą twoją rodzinę i przygotowuje się, żeby medialnie cię zniszczyć, to musisz się bronić - powiedział w wywiadzie z Mateuszem Święcickim. "Perfidny manipulant" - odpowiedział Kucharski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Do dnia kobiet Lech Poznań może mieć po sezonie". Terminarz to kosmos

Konflikt rozpoczął się, gdy kapitan reprezentacji Polski grał jeszcze w Bayernie Monachium. Zaczęło się od oskarżenia ze strony Lewandowskiego o szantaż oraz próby wymuszenia 20 milionów euro przez Cezarego Kucharskiego w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Lewandowskich.

7 września 2023 roku - w dniu urodzin Anny Lewandowskiej - Kucharski pozwolił sobie na komentarz pod adresem żony jego byłego podopiecznego. "Znów pojawiła się Anna Lewandowska Stachurska na moim timeline X... ze względu na swoje urodziny. Życzyłbym jej, aby pozbyła się tego uśmiechu, który poznałem, a okazał się fałszywym i refleksji nad sobą" - napisał.

Lewandowski ma dość ataków medialnych ze strony Cezarego Kucharskiego. Będzie bronić swojej żony

Teraz w wywiadzie na kanale YouTube "Foot Truck" Lewandowski w mocnych słowach odniósł się do medialnych ataków byłego agenta. Napastnik FC Barcelony zapowiedział, że nie ma zamiaru pozwalać na publiczne obrażanie jego rodziny. - A jeśli ktoś […] próbuje niszczyć mnie, to tam jedno. Ale jeśli atakuje moją rodzinę, to na to już nie pozwolę. Ta obsesja jest już chyba na wysokim poziomie - powiedział.

- Nie rozumiem jednej rzeczy. Nawet jeśli się kłócimy, że ja jestem ci coś winien, albo ty mi, to idź do sądu i niech tam się to rozstrzygnie. Ale jeśli przez dwa lata przygotowujesz wszystko, żeby medialnie rozegrać to pod siebie, to są to rzeczy nieakceptowalne. Niech sąd rozstrzygnie - podsumował.

Oficjalne zakończenie współpracy Kucharski i Lewandowski ogłosili w 2018 roku.