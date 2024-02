Wielka odbudowa polskiego klubu. Chcą awansu! "Wszystkie karty na stół"

6 lipiec 2020 roku - to wtedy Arka Gdynia spadła z ekstraklasy do 1 ligi. Klub z Pomorza już na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek stracił szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Od tamtego momentu drużyna prowadzona przez Wojciecha Łobodzińskiego próbuje się odbudować i wrócić do ekstraklasy.

Arka Gdynia świetnie spisuje się w tym roku. Aktualnie zajmuje fotel lidera z dorobkiem 34 punktów i jest na dobrej drodze, by wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. Taką samą zdobycz punktową ma drugie GKS Tychy, które rozegrało o jedno spotkanie mniej. Bezpośredni awans z 1. ligi wywalczą dwie najlepsze drużyny po 34. kolejkach.

Nowy właściciel Arki zabrał głos ws. jej powrotu do ekstraklasy. "Wszystkie karty na stół"

W ostatnim czasie wiele działo się w zespole z Gdyni. Po długich negocjacjach jej właścicielem został Marcin Gruchała. Były piłkarz i lokalny przedsiębiorca doszedł do porozumienia z Michałem Kołakowskim i 1 lutego podpisał wstępną umowę kupna-sprzedaży 75-procentowej akcji klubu. Zmiana ta budzi wiele emocji wśród kibiców, którzy mają nadzieję na "lepsze jutro". Portal Meczyki.pl informuje, że Gruchała obejmie zespół w najbliższych tygodniach.

Sam zainteresowany w rozmowie z meczyki.pl nie ukrywał, że ma nadzieję, że nie ma już odwrotu od zmian właścicielskich. - Ja też myślę, że nie ma odwrotu, jednak z tymi gratulacjami wolałbym poczekać, aż oficjalnie zakończymy całą transakcję i akcje przejdą na moją stronę. Ale tak, zgadzam się - nie ma już odwrotu - podkreślił.

Gruchała zabrał również głos ws. powrotu Arki do Ekstraklasy - W kontekście działań, które chciałbym, byśmy podejmowali, to rzeczywiście trzeba wyłożyć wszystkie karty na stół, by w tym sezonie tę Ekstraklasę dla Arki "dopiąć". Gdybyśmy byli na ósmym miejscu, z paroma punktami straty, to oczywiście również byśmy starali się ten awans wywalczyć, ale zawsze byłoby myślenie, że ta pozycja wyjściowa jest gorsza i trzeba mieć z tyłu głowy bardziej "defensywny" scenariusz. Natomiast dziś jesteśmy gdzie jesteśmy i jak dla mnie powinniśmy zrobić wszystko, aby na tym miejscu tę ligę zakończyć. Oczywiście, że jesteśmy przygotowani na to, by przy braku awansu - z wielkim żalem - dalej konsekwentnie budować zespół, aby walczyć o tę Ekstraklasę w przyszłym sezonie. Jednak liczę, że nie to nam jest pisane - zaznaczył.

Po zimowej przerwie Arka Gdynia wznowi rozgrywki w Fortuna 1. lidze meczem wyjazdowym z Polonią Warszawa. To spotkanie odbędzie się 17 lutego o godzinie 17:30.