Kolega z Bayernu powiedział prawdę o Lewandowskim. Ludziom otworzą się oczy

14 bramek i sześć asyst w 31 rozegranych meczach - oto statystyki Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony ze wszystkich rozgrywek obecnego sezonu. Co prawda suche liczby nie wyglądają najgorzej, jednak największym problemem jest nieregularność Polaka. Kiedy po trzech meczach z bramką na koncie, wydaje się, że wrócił do formy, za kilka dni znów przychodzi kryzys. Dyspozycja Lewandowskiego jest odzwierciedleniem gry całej Barcelony w tym sezonie, która zmaga się z wieloma problemami.

Javi Martinez zdiagnozował problem Lewandowskiego. "Prosi o piłki"

Niedawno gościem programu Gerarda Romero był Javi Martinez - były środkowy pomocnik Bayernu, który przed laty występował w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim. Podczas rozmowy hiszpański dziennikarz zapytał piłkarza właśnie o Polaka, który rozgrywa drugi sezon w barwach FC Barcelony, jednak jego skuteczność znacznie się pogorszyła. Martinez jasno stwierdził, dlaczego liczby Lewandowskiego nie są już tak świetne.

- Lewandowski jest sfrustrowany, że nie dostaje piłki. W Bayernie Monachium miał na ten temat kilka sporów z kolegami. Prosi o piłki blisko pola karnego, gdzie jest najsilniejszy, a jeśli one do niego nie docierają, nie może wejść na swój poziom - powiedział jasno hiszpański pomocnik.

Podobną diagnozę niejednokrotnie wygłaszał również sam Xavi. Trener mistrzów Hiszpanii zwracał uwagę, że Robert Lewandowski powinien otrzymywać więcej podań, po których może sfinalizować akcję. Mimo to należy pamiętać, że 35-latek jest jednym z liderów La Liga w kreowaniu sytuacji bramkowych, które nie zawsze potrafi zamienić na gola.

Lewandowski docenił byłego kolegę z Bayernu. "Pomógł drużynie najwięcej"

W ostatnim wywiadzie dla Foot Trucka jednym z zadań Roberta Lewandowskiego był wybór najlepszej drużyny złożonej z piłkarzy, z którymi miał okazję występować w jednym zespole. Kiedy kapitan reprezentacji Polski doszedł do pomocników, umieścił w tym gronie właśnie Javiego Martineza.

- Javi Martinez w prime to był świetny zawodnik. Jak graliśmy finał Ligi Mistrzów z Bayernem to moim zdaniem w tym sezonie Javi pomógł drużynie najwięcej. Wtedy Bayern sięgnął po potrójną koronę. To był człowiek, który trzymał wszystko w defensywnie, a nie grał jako "szóstka". Wygrywał pojedynki, pomagał obrońcom. Miał ten balans między obroną a atakiem. Ten sezon należał do Javiego Martineza - przyznał Lewandowski.