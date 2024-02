Saudyjczycy szykują gigantyczny hit. "Najnowszy kaprys"

Jeszcze kilka lat temu nazwy pokroju Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Hilal, czy Abha Club wydawały się enigmatyczne z perspektywy europejskiego kibica. Lato 2023 zmieniło wszystko. Olbrzymie transfery gwiazd sprawiły, że na Półwysep Arabski zaczęto spoglądać z zaciekawieniem. Praktycznie co kilka dni Saudi Pro League pozyskiwało nową gwiazdę futbolu.

Sytuacja zmieniła się w tym roku. Podczas styczniowego okienka kluby z Arabii Saudyjskiej były mniej aktywne na rynku. Przynajmniej jeśli chodzi o ruchy przychodzące. Warto bowiem zaznaczyć, że Saudi Pro League opuścił Jordan Henderson, a więc bohater jednego z najgłośniejszych transferów poprzedniego lata. Jego transfer do Ajaxu wzbudził wiele emocji.

Jak się jednak okazuje, w styczniu mogło dojść do naprawdę spektakularnej transakcji. Tak przynajmniej twierdzi portugalski "Record", cytowany przez kataloński "Sport". Media z Półwyspu Iberyjskiego uważają, że najnowszą zachcianką Saudyjczyków stał się Bruno Fernandes. "Najnowszy kaprys Arabii Saudyjskiej" - pisze "Sport", informując o "astronomicznej" ofercie od Al-Hilal. Gwiazda i kapitan Manchesteru United miał otrzymać propozycję transferu, ale ją odrzucił.

Al-Hilal nie zamierza się jednak poddawać i planuje latem wrócić z wielką ofertą. To klub, w którego szeregach grają już gwiazdy światowego formatu. Neymar, Bono, czy znani z występów w Premier League Kalidou Koulibaly i Ruben Neves.

Od kiedy w 2020 roku Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United, stał się jego kluczową postacią. W barwach "Czerwonych Diabłów" rozegrał już ponad 200 meczów. Zdobył w nich 71 goli i zaliczył 61 asyst. Kibice nie wyobrażają sobie zespołu bez swojego kapitana. Umowa Portugalczyka z United obowiązuje do czerwca 2026 roku. W tym sezonie rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach. Ma na swoim koncie siedem goli i siedem asyst. Manchester United zajmuje 6. miejsce w tabeli Premier League.