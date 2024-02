Stało się! Klub ekstraklasy zrobił interes życia. Historyczny moment

Brazylijski napastnik Pedro Henrique trafił do Radomiaka na początku lipca ubiegłego roku, kiedy skończył się jego kontrakt z Farense. Bardzo szybko stał się gwiazdą ekstraklasy, a po rundzie jesiennej znajduje się na trzecim miejscu w klasyfikacji strzelców z dorobkiem ośmiu goli. Tym samym wzbudził zainteresowanie choćby Rakowa Częstochowa, który chciał nim znacząco wzmocnić linię ataku. "Henrique idealnie wpisuje się w profil piłkarza preferowany przez trenera Szwargę" - informował "Fakt".

Największy transfer w historii Radomiaka. Pedro Henrique został sprzedany do Chin

Na początku stycznia pojawiło się jednak sporo plotek, że Brazylijczyk przeniesie się do Azji, ponieważ znalazł się na liście życzeń saudyjskich oraz chińskich klubów. Niedługo potem dowiedzieliśmy się, że Radomiak przyjął ofertę Wuhan Three Towns, który miał zapłacić za piłkarza rekordowe 850 tys. euro, czyli ok. 3,67 mln zł. I choć informację podważyły chińskie media, podając, że klub ma bardzo duże problemy finansowe, to ostatecznie udało się dopiąć transfer.

"Czas pożegnać się z klubem, który stał się moim domem. Muszę tylko podziękować wszystkim za wsparcie i sympatię w tym czasie. Dziękuję bardzo Radomiakowi Radom! Na zawsze będziesz w moim sercu!" - napisał we wtorek na Instagramie Henrique, zamieszczając zmontowane wideo jego najlepszych momentów w Radomiaku.

Portugalski dziennikarz Sebastiao Sousa Pinto dodał, że Henrique podpisał dwuletni kontrakt. Zaprzeczył jednak wcześniej przekazanym informacjom, ponieważ władze Wuhan ostatecznie zapłacą za napastnika 700 tys. euro w dwóch ratach. Ale to i tak nowy rekord Radomiaka - poprzedni należał do Karola Angielskiego, który w lipcu 2022 roku został sprzedany do Sivassporu za 650 tys. euro.

Sprzedaż Henrique w Radomiu mogą uznać za tym większy sukces, że nie zapłacili przecież za niego ani złotówki. Zrobili świetny biznes. W kilka miesięcy zapewnili klubowej kasie znaczący przypływ gotówki.

I choć odejście Henrique jest dużą stratą dla zespołu, to władze klubu już rozglądają się za potencjalnymi wzmocnieniami. Nie tak dawno do drużyny został wypożyczony 16-letni Luka Vusković, za którego Tottenham zapłacił ostatnio Hajdukowi Split ok. 14 mln euro.