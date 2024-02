Dramat gwiazdy reprezentacji Hiszpanii. Może przegapić Euro

W niedzielę 4 stycznia o godzinie 18:30 Real Betis zmierzył się na własnym obiekcie z Getafe w 23. kolejce. Gospodarze prowadzeni przez Manuela Pellegriniego mieli spore problemy w tym meczu. Po pierwszej połowie przegrywali 0:1. W ósmej minucie spotkania Mason Greenwood wpisał się na listę strzelców. Ostatecznie, udało im się wyrównać stan rywalizacji po trafieniu Isco z rzutu karnego, lecz zaliczyli już 11 remis w tym sezonie w La Liga. Na domiar złego, w 82. minucie boisko z powodu kontuzji opuścił Isco.

Kontuzja Isco

Jego miejsce zajął William Carvalho. Po spotkaniu Manuel Pellegrini poinformował, że w poniedziałek pomocnik przejdzie szczegółowe badania. - Isco poczuł dyskomfort mięśniowy. Na ten moment, nie wiemy, czy było to naciągnięcie. Musimy poczekać do jutra - mówił.

Po szczegółowych badaniach Real Betis wydał oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia swojego piłkarza. Hiszpanie ogłosili, że zawodnik doznał urazu pachwiny. W oświadczeniu dodano, że sztab medyczny podjął decyzję o leczeniu zachowawczym. Klub oficjalnie nie wskazał żadnej daty powrotu.

Dziennikarze portalu as.com stwierdzili, że kontuzja pachwiny "niemal całkowicie wyczerpuje możliwości zawodnika w wyjeździe na tegoroczne Euro". Zauważyli także, że uraz wyklucza Isco w najbliższego zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. Tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej odbędą się od 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. Z kolei najbardziej optymistyczny scenariusz zakładałby powrót po półtora-dwóch miesiącach rehabilitacji, co oznaczałoby opuszczenie przynajmniej ośmiu meczów (6 w lidze i 2 w Lidze Konferencji Europy). Ale jeśli spojrzymy na tego typu kontuzje u innych piłkarzy, to jego absencja może się wydłużyć.

Dziennik przypomniał sytuację związaną z Claudio Bravo, który 9 listopada w starciu z Aris Limassol doznał podobnej kontuzji. - Chilijski golkiper dopiero w zeszłym tygodniu dołączył do treningów z resztą zespołu po trzymiesięcznej przerwie od gry - czytamy.

W tym sezonie w barwach Betisu Isco łącznie rozegrał 29 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Po 23. kolejkach ekipa Manuela Pellegriniego zajmuje ósme miejsce w La Liga z dorobkiem 35 punktów.