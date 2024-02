Norwegowie mówią "nie" Polakom! Wprowadzają obostrzenia

Już 15 lutego Legia Warszawa rozegra pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Drużyna Kosty Runjaicia zagra na wyjeździe z norweskim Molde. Tam jednak będzie musiała sobie poradzić bez wsparcia własnych kibiców.

Wszystko to efekt zamieszek, do jakich doszło w trakcie listopadowego spotkania fazy grupowej w Birmingham. Kiedy piłkarze Runjaicia grali przeciwko Aston Villi, przed stadionem doszło do walki chuliganów z policją.

Po tym, co wydarzyło się pod Villa Park, kilkanaście osób zostało zatrzymanych przez angielską policję. UEFA nałożyła na Legię grzywnę w wysokości 100 tys. euro, a jej kibicom zakazała wyjazdów na pięć kolejnych meczów w europejskich pucharach.

Nie była to pierwsza kara nałożona na Legię przez UEFA w tym sezonie. Klub musiał zapłacić 15 tys. euro za zachowanie kibiców w Alkmaar. 50 tys. euro i zamknięcie "Żylety" na mecz z Molde to efekt zachowania kibiców w trakcie spotkania z AZ w Warszawie. 14 tys. euro to zaś grzywna za blokowanie przejść i dróg ewakuacyjnych w trakcie meczu ze Zrinjskim Mostar przy Łazienkowskiej.

Molde opublikowało obostrzenia w sprzedaży biletów

FK Molde oraz władze miasta w porozumieniu z tamtejszą policją postanowiły zabezpieczyć się przed podobnymi scenami. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy kibiców Legii, którzy otrzymali wiadomości z hoteli w Molde o odwołaniu rezerwacji. Jak się okazało, norweska policja zakazała hotelarzom rezerwowania miejsc noclegowych Polakom.

We wtorek Molde udostępniło informacje o sprzedaży biletów na mecz z Legią. Norwegowie podjęli szereg decyzji, które uniemożliwią Polakom zakup biletu na to spotkanie. Oto co napisano na oficjalnej stronie internetowej Molde FK.

"Musieliśmy wprowadzić szereg ograniczeń, dzięki którym w miarę możliwości będziemy mogli uniknąć kupowania biletów na inne sektory przez kibiców Legii Warszawa. Kibice Legii, którzy jednak nabędą bilety, nie będą mogli wejść na stadion" - czytamy.

O jakich obostrzeniach mowa? Te poniżej:

W związku z sankcjami UEFA nałożonymi na Legię, sprzedaż biletów kibicom Legii Warszawa jest zabroniona. Kibice Legii nie będą wpuszczani na stadion. Zwrot biletów nie będzie możliwy. Na trybuny nie wolno wnosić akcesoriów Legii. Osoby posiadające takie przedmioty zostaną wyproszone ze stadionu. Zwrot biletów nie będzie możliwy. Jedna osoba może kupić maksymalnie cztery bilety. Każdy bilet musi zostać zarejestrowany na osobę, która będzie z niego korzystała. Przy wejściu na stadion sprawdzane będą dowody tożsamości. Jeśli nazwisko na bilecie nie będzie zgodne z dokumentem tożsamości, taka osoba nie zostanie wpuszczona na stadion. Zwrot biletu nie będzie możliwy. Odsprzedaż biletów lub udostępnianie linku do biletu jest niedozwolona. Naruszenie tego może skutkować wykluczeniem z meczów na Aker Stadion.

Mecz Molde - Legia 15 lutego o 18:45. Rewanż tydzień później w Warszawie o 21:00.