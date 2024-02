Co poniedziałek o godz. 20:00 na kanale YouTube Sport.pl a także na Sport.pl i Gazeta.pl emitowany jest program Sport.pl LIVE, w którym dziennikarze naszego portalu - Antoni Partum, Kacper Sosnowski, Dawid Szymczak, Dominik Wardzichowski oraz Konrad Ferszert - omawiają wspólnie z zaproszonymi gośćmi najważniejsze tematy sportowe. Nie tylko piłkę nożną i tenis, ale także skoki narciarskie czy siatkówkę. W najnowszym programie głównym tematem był powrót rozgrywek ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Potężne osłabienie Legii przed walką o mistrzostwo Polski. "Bardzo duża strata"

Transfer Slisza do Atlanty United zaboli Legię Warszawa? "Bardzo duża strata"

Gośćmi poniedziałkowego programu "Sport.pl Live" byli Dawid Szymczak ze Sport.pl oraz Jan Kałucki z Canal+ Sport. Konrad Ferszert, dziennikarz Sport.pl zapytał drugiego z wymienionych dziennikarzy, czy odejście Bartosza Slisza do Atlanty United wpłynie na postawę Legii w walce o upragnione mistrzostwo Polski.

- To jest bardzo duża strata [brak Bartosza Slisza w kadrze Legii - przyp.red], bo jeżeli mogliśmy kręcić nosem jeśli chodzi o atak Legii czy jej obronę, to w środku pola wszystko grało jak w zegarku. Problemem Legii w poprzedniej rundzie było to, że kiedy traciła piłkę przy fazie przejściowej, to tam zawsze był jakiś smród, nie wszystko dobrze funkcjonowało i tworzyły się sytuacje dla przeciwników - stwierdził Jan Kałucki.

- No teraz jak nie ma Bartka Slisza, to Legia ma do dyspozycji Qendrim Zyba, o którym za wiele nie mogę powiedzieć, bo nie śledzę kosowskiej ligi. chociaż, jak przejrzałem sobie jego statystyki z Ligi Konferencji Europy, to tylko Bartek Slisz był od niego lepszy w Legii Warszawa pod względem przechwytów piłki. Teraz wygląda na to, że środek pola Legii będą tworzyć Augustyniak, Elitim i Josue - podsumował dziennikarz Canal+ Sport.

Wydaje się, że odejście Bartosza Slisza jest bardzo dużym ciosem dla Legii, która na wiosnę będzie rywalizować na dwóch frontach - w ekstraklasie oraz Lidze Konferencji Europy. Slisz spędził w Legii Warszawa niespełna cztery lata. W tym czasie łącznie rozegrał 165 meczów, zdobywając pięć goli i 11 asyst. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z Atlantą United ważny do końca 2028 roku.

Więcej wypowiedzi w wideo na górze artykułu.