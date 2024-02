Sonny Kittel trafił do Rakowa Częstochowa latem 2023 roku z Hamburgera SV. Polski klub niemieckiemu pomocnikowi zapłacił pół miliona euro za samo podpisanie umowy, a do tego dał mu 33 tysiące euro miesięcznej pensji. Kittel miał być gwiazdą środka pola zespołu spod Jasnej Góry, ale znalazł się na poważnym zakręcie. Od początku sezonu w barwach Rakowa łącznie uzbierał zaledwie 830 minut, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę.

Zobacz wideo Tym wielkim transferem Raków zaprzeczył swoim ideałom. Niewypał

Sonny Kittel Miał być gwiazdą, a stał się niewypałem. "Zaprzeczenie swoim ideałom"

W poniedziałkowym programie "Sport.pl Live" Konrad Ferszter i jego goście - Jan Kałucki z Canal+ Sport i Dawid Szymczak ze Sport.pl - poruszyli temat Sonny'ego Kittela. Zdaniem prowadzącego władze Rakowa popełniły błąd nie prześwietlając piłkarza przed transferem.

- Transfer Sonny'ego Kittela do Rakowa był kompletnie nie podobny do tych, które robił Raków. To znaczy, jeżeli pojawiła się okazja sprowadzenia takiego piłkarza, to oczywiście można było się zastanawiać czy on się tutaj przyda, ale Raków zamiast tego, że poznaje piłkarzy do spodu. Po prostu chce wiedzieć o nim wszystko, czy będzie pasował do grania, jak on funkcjonuje w grupie. W przypadku Kittela mam wrażenie, że olano te aspekty. Wzięto zawodnika, który miał świetne liczby w drugiej Bundeslidze, ale okazało się, że on ani taktycznie ani chęcią pracy ani chęcią pobytu w Polsce, to tutaj nie pasował - stwierdził Konrad Ferszter.

W podobnym tonie wypowiedział się Dawid Szymczak. - To zaprzeczenie swoim ideałom, na których Raków się opiera. (...). Te potencjalne zyski ze Sonny'ego Kittela kazały Rakowowi działać trochę z ominięciem tych wszystkich swoich reguł. Może to jest też nauczka dla Rakowa, żeby pozostać przy swoim i że zespół jest ponad wszystko - podkreślił dziennikarz.

Na początku lutego Sonny Kittel został wypożyczony do końca sezonu 2023/2024 do Western Sydney Wanderers FC występującego w australijskiej A-League. Po 15. kolejkach jego nowa drużyna zajmuje piąte miejsce i ma sześć punktów straty do liderującego Wellington Phoenix. Kontrakt Kittela z Rakowem Częstochowa jest ważny do końca czerwca 2026 roku.

