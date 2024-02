Zachowanie Benzemy doszło do krajowych władz. Była interwencja

Pod koniec 2023 roku rozpoczęła się telenowela pt. Odejście Karima Benzemy z Al-Ittihad. Zdobywca Złotej Piłki wszedł z konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo, który finalnie został zwolniony. Forma boiskowa Francuza często pozostawiała wiele do życzenia, a drużyna z tygodnia na tydzień coraz bardziej oddalała się od obrony mistrzowskiego tytułu. W dodatku kibice zaczęli nazywać Benzemę "synem porażki". Piłkarz w końcu nie wytrzymał. Wyjechał z Arabii Saudyjskiej i chciał natychmiast wrócić do Europy.

Kolejny zwrot ws. odejścia Karima Benzemy. Interwencja rządu okazała się kluczowa

Dziennikarze pisali, że Karim Benzema "czuje presję w saudyjskim klubie i chce tymczasowo odejść", jednak w końcu sam piłkarz stwierdził, że "media już nie wiedzą, co wymyślać", deklarując, że pozostanie w Al-Ittihad przynajmniej do czerwca. Wiadome jest, że były napastnik Realu Madryt nie pojawiał się na treningach przed wiosenną rundą Saudi Professional League, a trener Marcelo Gallardo nie zabrał go na obóz przygotowawczy do Dubaju.

Kilka dni temu kataloński "Sport" ustalił, że klub stracił cierpliwość do Benzemy, który miał pretensje, że nie pozwolono odejść mu do rodzimego Lyonu. "Następnie nie dokonano żadnych istotnych transferów, o które zabiegał piłkarz. Jego żądania nie zostały odwzajemnione na boisku, dlatego Saudyjczycy zamierzają teraz kontynuować projekt bez niego" - napisano wprost. Czy oznacza to, że w takim przypadku Karim Benzema odejdzie z Al-Ittihad?

Takiego scenariusza nie jest pewna "Marca", która zwraca uwagę na wątek polityczny. Francuz jest jedną z wizytówek futbolu w Arabii Saudyjskiej, przez co tamtejsza władza nie chce, aby po niecałym roku skłócony z klubem opuszczał jeden z największych klubów Saudi Professional League. Według Hiszpanów Ministerstwo Sportu Arabii Saudyjskiej "zrobiło wszystko, co mogło", aby Karim Benzema pozostał na Bliskim Wschodzie.

Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się filmik, na którym uśmiechnięty piłkarz wraca do treningów z zespołem. Być może w ten sposób Saudyjczycy chcą ocieplić wizerunek sporu między Benzemą a klubem, o którym media rozpisywały się w ostatnich tygodniach.

Od początku przygody w Al-Ittihad 36-latek rozegrał łącznie 20 spotkań, w których strzelił 12 bramek i zanotował pięć asyst. Jego zespół po pierwszej fazie sezonu zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli, tracąc aż 25 punktów do pierwszego Al-Hilal.