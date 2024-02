Fantastyczne wieści dla kibiców. Klasyk ekstraklasy do obejrzenia za darmo

Starcie Ruchu z Legią zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań 20. kolejki PKO Ekstraklasy. W tym momencie "Niebiescy" mają sprzedanych ponad 24 tys. wejściówek na ten mecz.

Klasyk Ekstraklasy do obejrzenia za darmo

Ruch Chorzów będzie wiosną walczył o utrzymanie. Legia jest na całkowicie przeciwnym biegunie - musi gonić ekstraklasowe podium, do tego czeka "Wojskowych" walka w Lidze Konferencji Europy. Dwa najbardziej utytułowane zespoły w historii ligi niejako otworzą zmagania w Ekstraklasie w 2024 r. Co prawda wcześniej Stal Mielec zagra z Puszczą Niepołomice, ale mecze Ruchu z Legią to klasyk polskiej piłki, o bogatej historii i renomie.

Stacja Canal+, która jako jedyna pokazuje mecze PKO Ekstraklasy w tym sezonie, przygotowała dla kibiców coś specjalnego, co zdradził jeden z dziennikarzy stacji w programie Sport.pl LIVE.

- Ten mecz będzie dostępny za darmo, będzie w internecie, będzie można sobie zobaczyć na Youtube'ie - przyznał Jan Kałucki. Potwierdził, że transmisja się pojawi na kanale Canal+ Sport na YT, kiedy dopytał go o to prowadzący program Konrad Ferszter.

- Jestem ciekaw [meczu Ruch - Legia], bo Ruch poszedł w tym okienku all-in. Wszystko tam się pozmieniało. Jak spojrzymy na kadrę, kiedy Ruch awansował i teraz, to jest coś zupełnie innego, począwszy od trenera. Nawet jak oglądałem mecze sparingowe Ruchu Chorzów, to już widziałem pewne zalążki Widzewa Łódź Janusza Niedźwiedzia. Jeżeli to się uda, to myślę, że Ruch Chorzów, może nawet powalczyć o utrzymanie - skomentował prezenter stacji.

Mecz Ruch Chorzów - Legia Warszawa już w ten piątek o godzinie 20:30.