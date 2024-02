Ważne wieści dla kibiców. Chodzi o mecz reprezentacji Polski w barażach

Choć Polska odpadła w eliminacjach do Euro 2024, to i tak wciąż ma szansę znaleźć się na turnieju. Wszystko dzięki wynikom w Lidze Narodów, które dały jej prawo do gry w barażach. Zostały do wykonania dwa kroki. Wystarczy wygrać z Estonią, a potem z Walią lub Finlandią.

PZPN podał informacje o biletach na wyjazdowy mecz barażowy

Reprezentacja Polski zagra 21 marca z Estonią na stadionie Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pięć dni później biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Walijczykami lub Finami. Kierunek wyjazdu zależy od wyniku półfinałów. PZPN jest przygotowany na każdą ewentualność, o czym poinformował kibiców.

Polacy są faworytami w starciu z Estończykami, w drugim meczu to Walia jest wskazywana jako lepszy zespół. Polscy kibice będą mieli możliwość zakupu biletu na mecz w Cardiff - zarówno gdy będzie to mecz o awans na Euro, jak i spotkanie towarzyskie, co może się zdarzyć, jeśli Polska i Walia przegrają półfinały.

Cena biletu na sektor gości podczas meczu z Walią będzie wynosić 190 zł. Sprzedaż ruszy 14 lutego o godzinie 10:00. Jednocześnie PZPN ostrzega kibiców. Jeśli mecz Walia - Polska odbędzie się jako towarzyski, nie będzie możliwości zwrotu biletu.

"Przy kupowaniu biletów osoba składająca zamówienie jest świadoma, że mecz może się nie odbyć. W takiej sytuacji kibice, którzy zakupią bilet na mecz wyjazdowy, w którym nie wystąpi reprezentacja Polski, otrzyma pełny zwrot kosztów, najpóźniej do 12 kwietnia 2024 roku. W przypadku porażek Polski oraz Walii w spotkaniach półfinałowych, starcie w Cardiff będzie miało status meczu towarzyskiego. Decyzją Walijskiego Związku Piłki Nożnej, w takim przypadku procedura zakupu biletów pozostaje niezmienna, lecz mimo zmiany statusu spotkania, nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu. Podróż do Walii możliwa jest wyłącznie na podstawie ważnego paszportu" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Jeśli chodzi o bilety na ewentualny mecz z Finlandią, to sprzedaż ruszy 22 marca. Jednak tutaj odbędzie się ona nie przez bileterię PZPN, a fińską federację piłkarską. Ceny będą się różnić, zależnie od rangi spotkania.

Jeśli starcie w Helsinkach będzie o awans na mistrzostwa Europy, bilety na sektor gości będą kosztować aż 310 złotych (70 euro). Jeśli to będzie mecz towarzyski, to cena za wejściówkę będzie wynosić 180 złotych (40 euro). "W celu kupna biletów wymagana jest rejestracja" - dodaje PZPN.