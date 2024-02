Sensacyjny powrót byłego reprezentanta Polski. "To ty żyjesz!?"

Radosław Majewski ma za sobą grę w uznanych polskich klubach, spędził kilka lat na angielskich boiskach, grał też w Grecji i Australii. W latach 2020-2023 był zawodnikiem Wieczystej Kraków, z której odszedł latem minionego roku. Ostatnie pół roku był poza piłką nożną, aż zimą znalazł klub na zapleczu Ekstraklasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Niespodziewany powrót Majewskiego

Znicz w tej chwili zajmuje 13. miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi z dorobkiem 23 punktów. Ma stosunkowo bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Z pewnością głównym celem beniaminka będzie utrzymanie, ale nie można wykluczyć, że napsuje krwi lepszym zespołom i zbliży się do walczących o baraże do Ekstraklasy. Zatrudnienie Majewskiego ma pomóc w realizacji planu.

Jednak jego forma jest niewiadomą. Nie grał od pół roku, jest świeżo po wyleczeniu kontuzji zerwania więzadeł w kolanie. Poczuł, że wciąż jest w stanie rywalizować na zawodowym poziomie.

- Przez pierwsze dwa dni po podpisaniu kontaktu ze Zniczem otrzymałem z 60 wiadomości. "To ty żyjesz? Chce ci się jeszcze grać?" - śmiali się koledzy. Ale nigdy nie pogodziłem się z myślą, że kończę karierę. Wróciłem do drużyny, w której wszystko się zaczęło. Do Znicza przyszedłem mając siedem lat. Miałem tak naprawdę dwie opcje: Znicz i jeden klub z IV ligi w połączeniu z pracą w mediach (KTS Weszło - przyp. red.). Zdecydował sentyment, a poza tym: poczułem prąd. Chcę pokazać młodym zawodnikom, że można wrócić na szczebel centralny nawet po zerwanych krzyżowych, w wieku 37 lat - stwierdził Majewski w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ostatnie miesiące Majewskiego to był trudny okres - wyłącznie treningi indywidualne na własną rękę w domu, w samotności, do tego rozwód z żoną. - Oj, był to bardzo dołujący czas. Przeniosłem się z Krakowa do Pruszkowa latem i przez pierwsze miesiące ćwiczyłem w domu. Zostałem tak naprawdę sam, bo porozchodziły nam się drogi z żoną, rozwiedliśmy się. Nie chciałem wyjeżdżać daleko od Pruszkowa, żeby mieć kontakt z dziećmi i na szczęście udało nam się to fajnie rozwiązać. Mogłem już nie wracać do sportu, ale się zawziąłem - przyznał.

Znicz wyciągnął do Majewskiego pomocną dłoń. Pozwolił trenować na swoich obiektach, a potem włączył do treningów z innymi piłkarzami, aż doszło do podpisania kontraktu. Niedługo Majewski będzie gotów do pracy na pełnych obrotach.

- Potrzebuję jeszcze z dwóch tygodni, bo po siedmiu miesiącach noga jest trochę ciężka. Ale nie jest źle. Na początku nie dowierzałem, że znowu zerwałem więzadło. Przecież ja nawet zagrałem z rozwalonymi więzadłami kilka spotkań w Wieczystej. Na finiszu rozgrywek walczyliśmy o awans do II ligi, dlatego jechałem na tabletkach przeciwbólowych. Bardzo dbałem o to, żeby nie odpuścić mentalnie na takim poziomie. Może dzięki temu udało mi się wrócić do gry po drugiej poważnej kontuzji.- wyznał.

Pierwszy mecz o stawkę w 2024 r. Znicz zagra 18 lutego na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec.