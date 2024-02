Zieliński cierpi przez szajbę właściciela Napoli. "Naprawdę żenujące"

Wszystko wskazuje na to, że Piotr Zieliński będzie od lipca nowym piłkarzem Interu Mediolan, który jest obecnie liderem w wyścigu o mistrzostwo Włoch. Jednak zanim dojdzie do transferu, Polak będzie musiał pocierpieć w najbliższych miesiącach w Napoli. Oficjalnie zabrakło go w składzie na fazę pucharową Ligi Mistrzów, a w Serie A dostaje coraz mniej minut.

De Laurentiis bez szacunku do Zielińskiego

Długo trwały negocjacje Zielińskiego z Napoli. Odrzucił możliwość gry w Lazio oraz u Saudyjczyków, ale nie doszło do porozumienia z Aurelio De Laurentiisem. Latem ubiegłego roku szef Napoli oferował nowy kontrakt, ale z obniżeniem pensji. Później chciał dać podwyżkę, ale ostatecznie obie strony się nie dogadały. Według włoskich mediów strony nie znalazły porozumienia w kwestii prowizji dla agenta piłkarza. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, Polak odejdzie z Neapolu wraz z końcem sezonu. Z takim stanem rzeczy nie może się pogodzić właściciel klubu, którego ostatnie zachowanie należy uznać za co najmniej niedojrzałe.

De Lauretiis znany jest z drastycznych rozwiązań, jeśli rozmowy nie idą po jego myśli. Jest w stanie wpłynąć na skład Napoli. W związku z tym, że Zieliński nie będzie przyszłością Napoli, właściciel klubu już teraz nakazuje ograniczać jego rolę w zespole. Przez to Polak ma problemy z regularną grą. Właściwie od listopada dostaje coraz mniej minut. W tym roku dostał tylko jedną połowę z Torino, zagrał zaledwie 19 minut z Fiorentiną, a hitowe starcie z Interem przesiedział na ławce rezerwowych. Na domiar złego nie został zgłoszony do meczów w Lidze Mistrzów.

- Musieliśmy pominąć Zielińskiego. Doskonale wiemy, co jest w stanie dać drużynie, ale faktem jest, że od lipca nie będzie naszym zawodnikiem. Musimy więc skupić się na naszych inwestycjach. decyzje już zostały podjęte, więc skoro nie będzie go z nami od lipca, musimy wykorzystać ten czas na ocenę możliwych opcji - skomentował ostatnio De Laurentiis.

Włoskie media są zgodne, że decyzja właściciela Napoli ws. Zieliskiego jest kuriozalna i właściwie trudna do logicznego wyjaśnienia. - Ostatnie słowa De Laurentiisa na temat Zielińskiego - moim zdaniem naprawdę żenujące wypowiedzi. De Laurentiis w tym roku podejmuje duże, ryzykowne i często niewytłumaczalne decyzje, a wykreślenie Zielińskiego z listy to tylko ostatnia z nich - ocenił w rozmowie z WP SportoweFakty dziennikarz "NapoliToday" Emiliano D. Esposito.

De Laurentiis opowiadał, że wcale nie mści się na Zielińskim, a po prostu patrzy w przyszłość. Jednak Włosi są zdania, że Polak zasłużył lepsze traktowanie, tym bardziej pod koniec swojej przygody w Neapolu. Dla obecnego mistrza Italii gra od 2016 r.

- De Laurentiis stwierdził, że nie jest to uraza, ale kwestia miejsca w składzie. Jest to zaskakujące z kilku powodów. Trudno uwierzyć, że nie udało się znaleźć miejsca dla najbardziej utalentowanego technicznie pomocnika. Napoli To wyraz braku szacunku dla najbardziej doświadczonego członka drużyny. De Laurentiis jest bardzo uparty, a Mazzarri jest w dużej mierze jego człowiekiem. Gdybym był Polakiem, martwiłbym się - stwierdził Henry Bell z podcastu "In The Shadow of Vesuvio".

W tym sezonie Piotr Zieliński zagrał w 26 meczach dla Napoli, strzelił trzy gole i zanotował trzy asysty. Transfermarkt wycenia go na 30 mln euro.