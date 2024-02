Legendarny trener wraca na ławkę! Musi ratować klub. Chcieli tam Michniewicza

Wraz z końcem grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz zakończył współpracę z reprezentacją Polski. Wówczas pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości szkoleniowca. Jednym z potencjalnych kierunków było szkockie Aberdeen FC. Zespół poszukiwał nowego trenera, po tym jak zwolniono Jima Goodwina. Finalnie 53-latek nie trafił na ławkę tego zespołu, a zamiast niego zasiadł na niej Barry Robson. Szkot nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei i już pod koniec stycznia 2024 roku klub podjął decyzję o przedwczesnym rozstaniu. Zastąpił go tymczasowo Peter Leven, a teraz poznaliśmy nazwisko nowego menedżera. To prawdziwa legenda.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Neil Warnock przejął szkockie Aberdeen. Legenda na ratunek

Mowa o Neilu Warnocku. 75-letni Anglik ma bardzo bogate CV. W niemal 40-letniej karierze zasiadał na ławce trenerskiej w niespełna 2000 meczów, pracując dla 16 klubów. Mowa m.in. o Sheffield United, Crystal Palace, Middlesbrough, Leeds United czy Huddersfield Town. I choć nie były to potęgi, to odegrał w nich kluczową rolę. Dość powiedzieć, że zaliczył aż osiem awansów z siedmioma drużynami, w tym trzy na szczebel Premier League.

Ostatnio zasiadał na ławce właśnie Huddersfield Town, ale od połowy września 2023 pozostawał bezrobotny. Teraz już wiadomo, że przejmie Aberdeen i poprowadzi drużynę do końca sezonu 2023/24. Razem z nim do ekipy dołączy jego asystent, Ronnie Jepson.

Obecnie klub nie znajduje się w najlepszej formie. Zajmuje dopiero ósme miejsce w lidze ze stratą aż 33 punktów do lidera, Celtiku. Na ten moment grozi mu gra o utrzymanie (tabelę w Szkocji dzieli się na grupy mistrzowską i spadkową). Aberdeen walczy też na drugim froncie, a konkretnie w Pucharze Szkocji. Tam klub dotarł do piątej rundy.

Nic więc dziwnego, że zespołowi przyda się pomoc, by nie tylko wyjść z kryzysu, ale i uratować ten sezon. Pomóc ma w tym właśnie Warnock. - Naprawdę nie mogę się doczekać wyzwania, które stawia mi Aberdeen. Nie ukrywam, że zawsze chciałem dać sobie szansę w Szkocji. Kiedy klub poprosił mnie o pomoc, to poczułem, że to idealna okazja - podkreślił trener, cytowany przez klubowe media.

- Jest tutaj solidna grupa chłopaków, a moim zadaniem będzie wydobyć z nich to, co najlepsze. Aberdeen to duży klub z wielkimi ambicjami i wierzę, że podczas mojego pobytu kibice staną za drużyną, a ja wywołam uśmiech na ich twarzach - dodał.

"Nominacja Warnocka na menedżera da klubowi czas na zakończenie zaplanowanego szczegółowego przeglądu działalności piłkarskiej, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Pierwszym meczem Warnocka w nowej roli będzie starcie z Rangersami. To zaplanowano na wtorek 6 lutego na godzinę 21:00. Jak podaje klub, dotychczasowy trener Peter Leven pozostanie w zespole i będzie pełnił funkcję szkoleniowca w sztabie.