Kibice w Polsce złapią się za głowy. Polak porównał Ekstraklasę z Serie B

Dwa lata temu Mateusz Praszelik opuszczał Ekstraklasę po udanej rundzie w Śląsku Wrocław. Trafił do Hellasu Verona. Serie A jednak nie udało mu się podbić, więć udał się na wypożyczenie do Cosenzy, gdzie wrócił do regularnej gry. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" pokusił się o porównanie poziomów Ekstraklasy i Serie B. Jego odpowiedź może wydawać się zaskakująca.

