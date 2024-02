Gigantyczny skandal na PNA. Trener się wygadał. Grali z malarią

- Podejdziemy do tego wszystkiego ostrożnie, ale nie ma żadnej epidemii - mówił selekcjoner reprezentacji Mali, Eric Chelle po odpadnięciu jego drużyny z Pucharu Narodów Afryki. Jak ujawnił, w kadrze miał dwóch piłkarzy chorych na malarię. Mimo to nie odesłał ich do domów, a jeden z nich regularnie wychodził na murawę. Chodzi o zawodnika grającego na co dzień w angielskiej Premier League.

