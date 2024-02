Gwiazdor powiedział żonie, że wyjeżdżają do Arabii. Oto jej reakcja. Nagranie obejrzały miliony [WIDEO]

Arabia Saudyjska coraz śmielej poczyna sobie w świecie futbolu. Przeprowadziła już kilka wielkich transferów, jak m.in. sprowadzenie Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy czy Neymara. Szejkowie zaproponowali im lukratywne kontrakty, których gwiazdy nie potrafiły odrzucić. Skusić dał się również Riyad Mahrez. W sezonie 2022/23 zdobył potrójną koronę z Manchesterem City, a mimo to zdecydował się na przenosiny do beniaminka Saudi Pro League, Al-Ahli. Okazuje się jednak, że nie wszyscy byli zadowoleni z jego wyboru, a w szczególności jedna z bliskich mu osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Żona Riyada Mahreza ujawniła prawdę o przeprowadzce do Arabii. Te słowa piłkarza mogły ją zaboleć

Mowa o żonie piłkarza, Taylor Ward. Do sieci trafiło nagranie fragmentu jednego z odcinków reality show "Married To The Game", w którym wystąpiła partnerka Mahreza. W trakcie rozmowy ujawniła m.in. w jaki sposób dowiedziała się o transferze Algierczyka i konieczności przeprowadzki na Bliski Wschód. Okazało się, że piłkarz poinformował ją o tym fakcie przez telefon.

- Riyad zadzwonił do mnie i po prostu powiedział mi, że przeprowadzamy się do Arabii - wyznała Ward, a po jej policzkach poleciały łzy. To dowiodło, jak bardzo emocjonalnie zareagowała na informację, która najwidoczniej nie przypadła jej do gustu. To jednak nie koniec. W programie ujawniono też nagranie rozmowy Ward z Mahrezem, w której ta poinformowała go o obawach związanych z przeprowadzką. Takiej odpowiedzi ze strony Algierczyka się jednak nie spodziewała.

- Będę siedziała sama w domu - mówiła Taylor do męża. - To przecież część gry - skwitował. Emisja całego odcinka reality show, opowiadającego o życiu partnerek piłkarzy, odbędzie się dopiero 23 lutego, ale udostępnione krótkie nagranie już podbija sieć. Na platformie X zebrało niemal sześć mln wyświetleń.

Wyszła na jaw prawda o stosunku żony Mahreza do przeprowadzki. Wcześniej mówiła coś innego

To nagranie niejako zaprzecza wcześniejszym słowom Ward. Po ujawnieniu informacji o transferze Mahreza kobieta upierała się na Instagramie, że jest podekscytowana przeprowadzką.

"Dom to nie miejsce, tylko ludzie... Tak więc jestem podekscytowana naszą kolejną wspólną przygodą. Nie mogę uwierzyć, że opuszczamy Manchester. Ostatnie lata były jednymi z najlepszych w moim życiu i zapamiętam je na zawsze. Następny przystanek... Arabia Saudyjska" - pisała wówczas.

Riyad Mahrez był piłkarzem Manchesteru City od 2018 roku. W jego barwach rozegrał 236 meczów, w których strzelił 78 goli i zaliczył 59 asyst. Z klubem pięciokrotnie sięgnął po mistrzostwo Anglii, a w minionym sezonie ukoronował pobyt zwycięstwem Ligi Mistrzów. Po przenosinach do Arabii także radzi sobie przyzwoicie. Wystąpił już w 20 spotkaniach, zdobywając dziewięć bramek i siedem asyst. Jego klub zajmuje wysokie, 3. miejsce w lidze.