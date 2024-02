Lewandowski pokazał, co ogląda w telewizji. Mało kto wie, że to go kręci

Robert Lewandowski poza grą w reprezentacji Polski i FC Barceloną ma nieco wolnego czasu, który lubi poświęcić innej dyscyplinie sportu. Niekoniecznie jako aktywny gracz, ale jako widz i działacz.

Robert Lewandowski jest fanem padla

W poprzednim roku Robert Lewandowski założył... zespół padla. To dyscyplina sportu, która zyskuje coraz większą popularność. Kapitan reprezentacji Polski nie tylko lubi grać w padla, ale i oglądać rozgrywki. Można przypuszczać, że ten sport stał się wręcz ważną częścią sportowego życia Lewandowskiego.

W 2022 roku Lewandowski wykorzystał wolny czas i udał się na finał turnieju rozgrywanego w Barcelonie. Polak na tyle "wkręcił się" w padla, że zdecydował się na stworzenie własnej drużyny w tej dyscyplinie. Robert Lewandowski Padel Team by CUPRA - tak brzmi jej nazwa.

Lewandowski w mediach społecznościowych aktywnie wspiera swoich zawodników. Na Instagramie udostępnił relację, na której widać, że ogląda poczynania swojego zespołu. Podopieczni polskiego napastnika rywalizują w Hexagon Cup.

Kapitan reprezentacji Polski nie jest jedynym słynnym sportowcem, który zaangażował się w projekt związany z padlem. Legendarny hiszpański tenisista Rafael Nadal także założył drużynę pod szyldem "Akademia Rafaela Nadala".

Padel to sport, który jest połączeniem tenisa i squasha. Używa się piłek, które podobne są do tenisowych, ale ich sprężystość jest nieco inna. To stosunkowo młoda dyscyplina, która opracowana została pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Choć wywodzi się z Meksyku, to z roku na rok zyskuje coraz więcej miłośników w Europie. Instagramowy profil drużyny Lewandowskiego obserwuje prawie 2500 użytkowników.