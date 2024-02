Burza w Chelsea. Miarka się przebrała. Nawet żona gwiazdy reaguje

Chelsea rozczarowuje w obecnym sezonie. Drużyna Mauricio Pochettino ma problem i z wygrywaniem meczów, i ze strzelaniem goli. Na domiar traci dużo bramek. W Premier League plasuje się dopiero na 11. pozycji i ma aż 15 punktów straty do czwartego miejsca, gwarantującego udział w przyszłorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów. W niedzielne popołudnie zespół ze Stamford Bridge znów zawiódł swoich kibiców.

Co prawda, mecz rozpoczął się po myśli podopiecznych Pochettino, którzy w 19. minucie objęli prowadzenie dzięki trafieniu Cole'a Palmera, ale potem zaczęły się schody. Trzy minuty później na tablicy wyników pojawił się remis 1:1. Stało się to za sprawą Matheusa Cunhy, który kapitalnie wykończył podanie 22-letniego Joao Gomesa. Trafienie wyrównujące podcięło skrzydła piłkarzom Chelsea, którzy popełniali kolejne błędy. W 43. minucie bramkę samobójczą zdobył Axel Disasi. Do szatni zwycięsko schodzili goście, prowadząc 2:1.

Żona Thiago Silvy opublikowała wymowny post w mediach społecznościowych

Druga odsłona spotkania nie zmieniła obrazu gry i to goście byli bardziej konsekwentni i skuteczni w swoich atakach. Po zmianie stron Cunha dwukrotnie pokonał Djordje Petrovicia, dzięki czemu zakończył spotkanie z hat-trickiem. Chelsea jednak nie chciała składać broni i zmniejszyła na 2:4. Na listę strzelców dla "The Blues" w 86. minucie wpisał się Thiago Silva. Tym wynikiem spotkania rozczarowana była żona Thiago Silvy - Bella - i opublikowała na X wymowny wpis.

"Nadszedł czas na zmiany. Nie czekajcie, aż będzie za późno" - napisała na X.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wielu fanów zgadza się z żoną Silvy. "Niech Pochettino odejdzie", "Chcę, żeby Pochettino odszedł". Jednak niektórzy sugerowali, aby to Silva opuścił klub ze Stamford Bridge. "Twój mąż musi także odejść", "Twój mąż jest częścią problemów Chelsea, a nie trener" - napisano.

Jej wpis odbił się szerokim echem w brytyjskiej prasie. Dziennik "The Sun" w nagłówku tekstu poświęconego Belli napisał: "żona Thiago Silvy "wzywa do zwolnienia Mauricio Pochettino" - czytamy.

W tym sezonie w barwach Chelsea Thiago Silva łącznie wystąpił w 27 meczach, w których zdobył trzy gole. Kolejny mecz Chelsea zagra już w najbliższą środę. Tego dnia zmierzy się z Aston Villą na wyjeździe w ramach Pucharu Anglii.