Oficjalnie! Znamy miejsce startu i finału mundialu 2026

Dokładnie 13 czerwca 2018 roku FIFA ogłosiła, że w 2026 roku dojdzie do historycznego wydarzenia, ponieważ turniej MŚ zorganizują trzy państwa (Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone). - 2026 będzie znacznie, znacznie większy. Myślę, że ta część świata nie zdaje sobie sprawy z tego, co wydarzy się w 2026 roku. Te trzy kraje zostaną odwrócone do góry nogami, a następnie ponownie odwrócone. Świat będzie najeżdżał Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone. Zaatakuje ich wielka fala radości i szczęścia – powiedział Gianni Infantino cytowany przez agencje Reutera.

Gdyby tego było mało, to po raz pierwszy wystąpi w nim aż 48 reprezentacji, podczas gdy do tej pory było ich 32. Mimo że pierwotnie rozważano fazę grupową składającą się z 16 grup po trzy drużyny, to finalnie 14 marca FIFA zatwierdziła zmieniony format 12 grup po cztery zespoły.

FIFA podjęła decyzję. Wiemy, gdzie odbędzie się mecz otwarcia i finał MŚ 2026

Wiemy już, że turniej zostanie rozegrany w 16 miastach (11 USA, trzy Meksyku, dwa Kanady), a większa część meczów (60 z 80) odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. I choć najdroższy ze stadionów znajduje się w Los Angeles (SoFi Stadium), to w niedzielę UEFA poinformowała, że mecz otwarcia odbędzie się w Meksyku na Estadio Azteca, który może pomieścić niespełna 90 tys. kibiców.

Niedługo później ogłoszono kolejną nowinę, a mianowicie gospodarza wielkiego finału MŚ. Dwa najlepsze zespoły świata zmierzą się 19 lipca na stadionie MetLife Stadium w mieście East Rutherford w stanie New Jersey. Obiekt został otwarty w 2010 roku i na co dzień rozgrywane są na nim mecze drużyn New York Giants i New York Jets w NFL. Jego pojemność wynosi 82,5 tys. fanów, a łączny koszt budowy osiągnął ok. 1,6 miliarda dolarów.

Podczas najbliższych MŚ obrońcą tytułu będą Argentyńczycy, którzy w finale katarskiego mundialu pokonali Francję po rzutach karnych. Brązowy medal zdobyli za to Chorwaci, wygrywając w meczu o trzecie miejsce z Maroko 2:1.