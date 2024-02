Niewyobrażalny skandal na samym środku boiska. "Niedopuszczalne" [WIDEO]

National League to piąta liga angielska, w której występują łącznie 24 zespoły. Są to drużyny zarówno zawodowe, jak i półzawodowe. Po 32 kolejkach liderem tabeli ze sporą przewagą nad rywalami jest Chesterfield. O awans do czwartej ligi będą walczyć też m.in. Bromley, Barnet czy też Altrincham.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Dantejskie sceny w V lidze angielskiej! Raca trafiła w sędziego, na środku boiska doszło do bójki

W sobotę 3 lutego podczas meczu Barnet z Wealdstone doszło do dantejskich scen. Choć przez większość meczu gospodarze prowadzili 1:0, to w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry rywale doprowadzili do wyrównania.

I wtedy się zaczęło! Najpierw z trybun wyrzucono race, a jedna z nich trafiła prosto w sędziego, co mogło okazać się fatalne w skutkach. Ponadto na płycie boiska pojawił się kibic Wealdstone, który zaczął szarpać się z ochroniarzem, kiedy ten próbował wyprowadzić go z murawy.

Klub wydał już oświadczenie w sprawie zachowania kibica. "Rada Dyrektorów Wealdstone Football Club jednoznacznie potępia działania osoby, która wtargnęła na boisko podczas wczorajszego meczu National League z Barnet FC, po naszym wyrównującym golu i zaatakowała stewarda w dniu meczu. Takie zachowanie jest całkowicie niedopuszczalne i sprzeczne z wartościami, które reprezentuje nasz klub" - czytamy.

"Z głębokim żalem stwierdzamy, że karygodne zachowanie kilku osób przyćmiło to, co było momentem świętowania dla naszej drużyny i zdecydowanej większości naszych kibiców, którzy zachowywali się nienagannie i przestrzegali przepisów przez cały mecz. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że działania tych kilku osób rzuciły cień na nasz klub i naszych oddanych fanów" - dodano.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Do końca sezonu zasadniczego w lidze zostało jeszcze 13 kolejek