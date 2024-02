Były gracz Arsenalu został miliarderem. Namawia piłkarzy na weganizm

Mathieu Flamini to wychowanek Olympique'u Marseille, skąd w 2004 r. przeszedł do Arsenalu. Jego pierwsza przygoda z klubem trwała do 2008 r. Flamini drugi raz w Arsenalu grał w latach 2013-2016. W londyńskim klubie rozegrał 246 meczów, strzelił 13 goli, miał 11 asyst. Z Arsenalem zdobył dwa Puchary Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty. W 2006 r. zagrał w finale Ligi Mistrzów, gdzie zespół Arsene'a Wengera przegrał z Barceloną.

Poza tym Flamini grał jeszcze w Milanie, Crystal Palace i Getafe. W reprezentacji Francji rozegrał trzy spotkania. Flamini interesował się jednak nie tylko futbolem. Jeszcze w trakcie kariery zainwestował pieniądze w firmę, co uczyniło go miliarderem.

Flamini założył i zainwestował w firmę GF Biochemicals, zajmującą się biochemikaliami. Zasłynęła ona przede wszystkim masową produkcją kwasu lewulinowego. Ma on wiele zastosowań, m.in. w przemyśle farmaceutycznym, tworzywach sztucznych, a także papierosach.

Na początku 2023 r. wartość firmy szacowana była na 31,5 mld euro. Jako że Flamini jest jednym z większych udziałowców firmy, jego majątek szacowano na około 13 mld euro! Flamini nie poprzestał na jednym projekcie. Były reprezentant Francji chce walczyć o przyszłość ziemi i jej klimatu.

Mathieu Flamini walczy o poprawę klimatu

Flamini udzielił obszernego wywiadu "Guardianowi", w którym opowiedział o swoich planach. Francuz zaapelował do piłkarzy na całym świecie, by korzystali ze swoich zasięgów i walczyli o poprawę w kwestiach ekologicznych.

- Ile wody trzeba zużyć do zrobienia jednego burgera? Podkreślam: jednego. Dwa tys. litrów. Przecież to szaleństwo - zaczął Flamini. - Klimat i dobre zdrowie są ze sobą powiązane. Musimy o to bardzo mocno walczyć. Bo kwestia klimatu jest ignorowana. W takich krajach jak Chiny czy Indie nie można już ćwiczyć na świeżym powietrzu. Czy chcemy tego samego? - dodał.

- Zmiany klimatyczne i kryzys, jaki mamy, to wielki i przerażający temat. Kiedy słyszysz, że musisz ratować świat, czujesz się bezradny i bezużyteczny. Chodzi o to, by działać jako społeczeństwo. Każdy może poprawić swoje zachowanie i opowiadać o tym, jak zanieczyszczenia wpływają na naszą przyszłość. Jeżeli pomnożymy to przez miliardy ludzi, możemy wywrzeć duże zmiany - stwierdził Flamini.

- Piłka nożna i ogólnie sport to rzeczy, które docierają do mas. Do ludzi biednych i bogatych z całego świata. Dzięki nim społeczeństwa mogą się jednoczyć i działać wspólnie. Ludzie futbolu też powinni szukać zmian. Jakich? Przede wszystkim zminimalizować zużycie dwutlenku węgla. To absolutne minimum - dodał.

- Piłkarze mogą robić wiele innych rzeczy. Mogą zostać weganami lub budować świadomość kibiców i fanów poprzez konta w mediach społecznościowych. Z czasem może przerzucą się nawet na samochody elektryczne. Opcji jest mnóstwo. Walka o dobry klimat to długa podróż. Wystarczy tylko chcieć - podsumował Flamini.