Osiem goli w meczu Premier League. Skazany na pożarcie beniaminek się odgryzł

To z pewnością jedna z największych niespodzianek piłkarskiego weekendu w Europie. Newcastle United miało spore problemy w starciu z beniaminkiem Premier League "Sroki" dwukrotnie prowadziły, ale w drugiej połowie były zmuszone do gonienia wyniku dającego co najmniej punkt. Ostatecznie Newcastle zremisowało z Luton Town 4:4. W tym roku "The Hatters" potrafią zaskoczyć swoich rywali.

